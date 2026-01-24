El café: ¿Hábito sagrado o medicina líquida para el corazón?

Despertarse por la mañana y disfrutar de una taza de café es un hábito sagrado para millones de personas. Las estadísticas no mienten: es una de las bebidas más populares del planeta, superada únicamente por el agua y posicionándose por encima del té.

Sin embargo, más allá de ser un ritual social o un placer culinario, su consumo está respaldado por la ciencia debido a sus múltiples propiedades. Según el reconocido experto en medicina funcional, el Dr. Carlos Jaramillo, el café no solo activa el sistema nervioso central, sino que también ayuda a proteger la memoria y mejorar la salud cardiovascular.

El poder de la cafeína en tu cerebro

El café es la principal fuente de cafeína, una sustancia psicoactiva que actúa directamente sobre el sistema nervioso. Al ingerirlo, se activa la glándula pituitaria, lo que desencadena la liberación de adrenalina. Este proceso no solo despierta el cuerpo, sino que potencia nuestra capacidad mental.

Como bien señala el Dr. Jaramillo:

“Está absolutamente demostrado que el café estimula el rendimiento cognitivo. La cafeína bloquea la adenosina, un neurotransmisor que nos hace sentir cansados; al bloquearla, mejora el estado de alerta, la concentración y la memoria a corto plazo. Cuando la dosis es adecuada, la literatura científica —con estudios publicados en revistas como Nature Neuroscience— demuestra que el consumo moderado reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson“.

Perfil nutricional: mucho más que un estimulante

Para prevenir arritmias (Fibrilación Auricular) se recomienda un consumo más espaciado, de 1 a 7 tazas a la semana. Crédito: Shutterstock

Aunque solemos buscarlo por la energía, el café es un “superalimento” líquido que aporta nutrientes esenciales a nuestra dieta diaria:

Vitaminas del grupo B: Contiene vitamina B2 (riboflavina) , B3 (niacina) y B5 (ácido pantoténico) .

Contiene vitamina , y . Minerales esenciales: Aporta potasio y magnesio .

Aporta y . Antioxidantes: Es una de las mayores fuentes de polifenoles en la dieta moderna, los cuales combaten el estrés oxidativo.

Café y salud cardiovascular: ¿Mito o realidad?

Existe la creencia de que el café es perjudicial para el corazón debido al aumento temporal de la presión arterial. No obstante, la evidencia científica reciente sugiere lo contrario cuando se consume con moderación.

El doctor Jaramillo explica que: “El consumo de café de manera moderada —es decir, entre una a seis tazas al día—, consumiéndolo de manera correcta, se ha asociado con una disminución de enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular, infartos e insuficiencia cardíaca“.

“Esto se debe al contenido de antioxidantes y polifenoles del café, los cuales combaten la inflamación, mejoran la función de los vasos sanguíneos y su elasticidad. Además, optimizan el funcionamiento del glicocálix (las microvellosidades dentro de los vasos) y evitan la oxidación de las partículas de LDL. Esta evidencia ha sido publicada en repetidas ocasiones en Circulation, la revista de la Asociación Americana del Corazón.”, explica Jaramillo en una charla de su canal de YouTube.

Para proteger el corazón, la clave está en el equilibrio. Un estudio de 2021 publicado por la National Library of Medicine sugiere que un consumo moderado de café (entre 1 y 5 tazas al día) no solo es seguro, sino que actúa como un escudo para tu salud.

De hecho, el mayor beneficio se observa al tomar de 3 a 5 tazas diarias, reduciendo el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. Si te preocupa la arritmia (como la fibrilación auricular), la dosis ideal es de 1 a 7 tazas por semana.

La advertencia: el cortisol y la moderación

No todo es color de rosa; el momento y la cantidad importan. El café puede estimular los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés.

“Algunas personas pueden experimentar un aumento en los niveles de cortisol después de consumir cafeína, todo depende de la dosis y la sensibilidad individual de cada persona”, advierte el experto.

¿Cuál es la mejor hora para tomarlo? Para no interferir con los picos naturales de cortisol de tu cuerpo (que ocurren al despertar), la ciencia sugiere que la ventana ideal es entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m., o después del almuerzo si necesitas un impulso extra para terminar la jornada.

Beber café es una herramienta poderosa para tu bienestar, siempre que se haga con consciencia. Ya sea por su sabor, por mantenerte alerta o por sus beneficios preventivos, la clave está en la moderación y en escuchar a tu propio cuerpo.

