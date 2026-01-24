(Entrevista) Alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, reafirma su apoyo a propuesta de ciudadanía española reparativa para boricuas

NUEVA YORK – Julio Roldán, alcalde de Aguadilla, Puerto Rico, reafirmó su apoyo a la propuesta para otorgar nacionalidad española reparativa a los boricuas y sostuvo que no pondría en peligro la ciudadanía estadounidense que aplica a los puertorriqueños desde el siglo pasado.

Esta semana, el alcalde del municipio ubicado en la costa oeste viajó a Madrid para recibir un reconocimiento por parte de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, por su defensa del legado de España en la isla y el respaldo a los esfuerzos para otorgar la nacionalidad reparativa.

La visita del alcalde también coincidió con la celebración en la capital española de la Feria Internacional de Turismo o FITUR, que congregó además a otros funcionarios de la isla.

Fue desde allí que el alcalde se conectó mediante videollamada con El Diario para una entrevista en la que aseguró que continuará apoyando la propuesta para que la gente “pierda el miedo”, ya que no implicaría la pérdida de la ciudadanía estadounidense.

“Ahora mismo tener una ciudadanía europea es bien importante. Tenemos la ciudadanía americana. Con la ciudadanía europea (España como miembro de la Unión Europea) tendríamos acceso a muchos otros lugares a los que pudiéramos llegar como ciudadanos también. Pudiéramos hacer inversiones acá. Pudiera vivir acá el que quiera vivir también como ciudadano, no como visitante, y muchas otras cosas a las que podríamos tener derecho si fuéramos ciudadanos españoles”, declaró el ejecutivo municipal a este medio sobre los beneficios de la doble ciudadanía.

El titular argumentó que, ante la realidad histórica que une a España y Puerto Rico desde hace más de cuatro siglos, la isla debería tener el derecho a la ciudadanía reparativa.

“Esto no cambia para nada nuestro orgullo de ser ciudadanos americanos y mucho menos la relación permanente con Estados Unidos. Eso es algo que está establecido y no se cambia para nada. Pero, como puertorriqueños en sí, por haber sido descubiertos por los españoles, por haber tenido esas costumbres como la Iglesia Católica, el idioma español y todo eso, entendemos que tenemos ese derecho. Esto es para el que quiera. Esto no es obligado. Esto no es que van a venir ahora y decir que todos los puertorriqueños van a tenerla. Quien quiera tener la ciudadanía española, la busca”, expuso Roldán del Partido Popular Democrático (PPD) y defensor del Estado Libre Asociado (ELA).

El líder del ayuntamiento reiteró que, optar por ese vínculo jurídico con España, no pone en riesgo la ciudadanía estadounidense estatutaria que aplica a los puertorriqueños dentro y fuera de la isla.

“Nosotros ya tenemos una ciudadanía americana. Esa ciudadanía no nos la va a quitar nadie, porque es una adquirida. Entonces, esta que tendríamos acá sería una adicional, a menos que una persona quiera renunciar a la ciudadanía americana que yo no entiendo quién quiera renunciar a la ciudadanía americana. Pero, en el caso mío personal, si esto se da, yo traería a mi familia a que tuvieran esa segunda ciudadanía”, anticipó Roldán.

A preguntas sobre si considera o no que la ciudadanía estadounidense que aplica a los puertorriqueños es una de segunda clase, ya que los boricuas no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos en los estados, respondió: “Para mí no es de segunda clase. Nosotros somos ciudadanos americanos y es de primer orden también”.

Roldán firmó una ordenanza presentada en la Legislatura Municipal por el integrante de su partido, Rafael Valle Ortiz, en apoyo a la propuesta de ciudadanía reparativa para los puertorriqueños “en el marco de la celebración del 250 aniversario de la fundación de Aguadilla”.

Ordenanza en apoyo a la ciudadanía reparativa española para los puertorriqueños

La Ordenanza 33/2025 (I) del Municipio Autónomo de Aguadilla básicamente oficializa el respaldo de la demarcación a los esfuerzos que encabeza el profesor español Rafael Maldonado de Guevara y a la que se han unido organizaciones como la ya mencionada Real Sociedad Económica Matritense y el Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico.

“Puerto Rico y España comparten más de cuatro siglos de historia, cultura, idioma, religión y valores comunes. La relación de ambos pueblos no se limita al pasado colonial, sino que está cimentada en lazos de sangre, herencia y espíritu que aún hoy definen la identidad del pueblo puertorriqueño”, lee parte del documento legislativo.

El alcalde no vislumbró que, de aprobarse por la vía parlamentaria la propuesta de ciudadanía reparativa, más boricuas abandonen el archipiélago.

“Yo entiendo que no, porque esto es un pequeño grupo de personas que estarían dispuestas. Esto no es que va a venir todo el mundo para acá (España) ahora. Es un grupo que quisiera tener la doble ciudadanía y que cualifiquen para eso, entonces entraría en un proceso parlamentario con el gobierno español”, resaltó.

Roldán reveló que otros alcaldes se han comunicado con él para indagar sobre la campaña.

“Hay varios alcaldes que se me han acercado y me han pedido más información sobre esto. El liderato de España estuvo en Bayamón hace, aproximadamente, dos meses dando charlas en la universidad y eso fue lo que creó este ánimo en la gente de seguir averiguando”, puntualizó.

Alcance de la campaña por la ciudadanía reparativa española para los puertorriqueños

La iniciativa se presentó oficialmente en un congreso internacional en Madrid en octubre de 2024. En septiembre del año pasado, se realizó un evento similar auspiciado por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón.

En el Teatro Braulio Castillo, se llevó a cabo la Conferencia Magistral de Clausura del Primer Congreso Internacional Puerto Rico y España: “Propuesta de nacionalidad reparativa para Puerto Rico”.

En entrevista con El Diario en noviembre pasado, Maldonado De Guevara explicó que los esfuerzos buscan hacerle justicia a los boricuas luego de que fueran despojados de la ciudadanía española cuando ese país cedió Puerto Rico a Estados Unidos en el 1898.

Puerto Rico fue una colonia de España hasta que, como resultado de la Guerra Hispanoamericana, el país traspasó la isla a EE.UU. El cambio se dio como parte del Tratado de París que puso fin al conflicto.

“Por el Tratado de París, en 1898, todos los puertorriqueños que habían nacido en la isla, que hasta entonces eran ciudadanos españoles de pleno derecho, con voz y voto en el Congreso, en el Senado de España, y de hecho, eran los únicos nacionales españoles que contaban con instituciones autonómicas, se les retiró arbitraria, forzosa e injustamente su nacionalidad española y se quedaron en un limbo jurídico hasta que en el 1917 se le extendió la ciudadanía estadounidense casi coincidiendo con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y la consiguiente necesidad de tropas. Entonces, aquello fue una catástrofe histórica, jurídica y moral sin paragón en la historia de España”, declaró el abogado a este periódico.

La ciudadanía reparativa tendría que ser aprobada por vía legislativa como ocurrió en el caso de los judíos sefardíes, descendientes de los judíos españoles que fueron expulsados en 1492.

Maldonado De Guevara argumentó que su propuesta también viene a dar respuesta a las miles de peticiones de nacionalidad española de boricuas mediante la Ley de Memoria Democrática del 2022 que fueron rechazadas.

El 22 de octubre pasado finalizó el plazo para optar por ese vehículo de ciudadanía que se le concedió a nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

El profesor fue enfático en que, de aprobarse una legislación a los fines de conceder la ciudadanía española reparativa a los boricuas, no sería ni automática ni masiva, ya que se impondrían varios requisitos a los solicitantes, como por ejemplo, probar vínculos genealógicos con sus ancestros de 1898

Además, en el caso de los miembros de la diáspora puertorriqueña que vivan, por ejemplo, en EE.UU., estos tendrían que probar su dominio del español.

La presencia de Aguadilla en la FITUR

Durante su estancia en Madrid, Roldán presentó “Aguadilla VR Experience”, una campaña promocional de los atractivos turísticos del pueblo que se basa en tecnología de realidad virtual.

“Es una campaña real, puntual, en la que puedes ver nuestra ciudad, los mejores lugares para visitar con los lentes, los VR puestos…puedes tocar los pelícanos, pasear debajo del mar, nadar, bucear. Vas a estar en los lugares favoritos de la ciudad de Aguadilla. Más de 1,000 personas hoy (jueves) se han puesto estos lentes y han estado pasando por esta experiencia tan favorable”, explicó el alcalde, quien destacó que es la cuarta ocasión que el municipio tiene presencia en la feria.

El entrevistado añadió que la iniciativa se financió con fondos municipales.

Un artículo del periódico El Vocero especificó que este año, el Municipio duplicó la cantidad de dinero para llevar la experiencia de Aguadilla a Madrid.

Para el despliegue en la FITUR, se destinaron $200,000 dólares, en comparación con los $100,000 del año pasado.

“Esto es una inversión que tienes que hacer, pero tienes que tener la capacidad de medirla luego para ver qué captación de IVU (Impuesto sobre ventas y uso) tiene para atrás, qué retorno de dinero tiene, y eso yo lo hago cada tres meses. Yo tengo mi personal de manejo de patentes municipales, manejo de IVU y cada tres meses nos reunimos. ‘Dime qué salió de aquí’. Tenemos también guías turísticos que salen a la calle preguntándole a los turistas de dónde vienen, cómo supieron de nosotros”, expuso Roldán, al tiempo que señaló que la mayoría de turistas que llegan, actualmente, a Aguadilla son europeos.

“Mucho europeo lo que está viniendo a Aguadilla, más que estadounidenses, porque los estadounidenses están viviendo aquí la mayoría de ellos”, contrastó.

El alcalde no tiene reparos con el incremento, en los pasados meses, de la presencia militar estadounidense en la Base Ramey y en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, a donde precisamente llegan muchos de estos turistas.

“Los puedes ver (a los militares) en los restaurantes, los puedes ver en las playas, los puedes ver en el cine, en todo este tipo de lugares donde hay ventas y se recauda IVU, y eso es bien favorable. Han alquilado propiedades. Están dejando dinero aquí y los comerciantes lo expresan”, resaltó.

La antigua Base Aérea Ramey fue desactivada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1973. Al momento es operada por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (AP). El aeropuerto forma parte de la antigua base. La zona además alberga las instalaciones de la Guardia Costera de EE. UU. y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Nosotros somos ciudadanos americanos. Somos parte de los EE.UU. Yo creo que si nos beneficiamos de las ayudas federales, también tenemos que ser proactivos en cuanto a ellos estar aquí en la isla. Aguadilla es una zona geopolítica demasiado importante, y yo creo que este punto estratégico de Aguadilla, no solo para el Ejército de Estados Unidos, sino para cualquier parte del mundo, y qué mejor que verse protegido por un ejército tan fuerte de una nación como es la de EE.UU.”, argumentó sobre el despliegue de más soldados y otros recursos militares a la zona en medio del conflicto entre EE.UU. y Venezuela.

El alcalde añadió que, aunque la Base Ramey no le pertenece al municipio, colaboran con el mantenimiento de las áreas verdes, levantamiento de postes de electricidad, entre otras labores.

En cuanto a inversiones en agenda para el municipio en pro del turismo y el desarrollo económico a largo plazo, Roldán destacó la pautada apertura el próximo año del antiguo hotel del parque acuático Las Cascadas bajo AC Hotel by Marriott. El proyecto representa una inversión de $35 millones, principalmente de fondos privados.

El funcionario también mencionó trabajos relacionados con la reparación del Paseo Real Marina. En el 2021, el municipio recibió una asignación de poco más de $2 millones para la restauración.

Roldán y su equipo también le dan seguimiento al nuevo Coliseo Ángel “Angelo” Medina que tendrá espacio para unas 8,500 personas y que está siendo costeado con fondos municipales y federales que ascienden en conjunto a $25 millones.

