Alcalde de Ceiba, Puerto Rico, sobre despliegue de soldados de EE.UU. en antigua base: “Nosotros somos un pueblo militar”

NUEVA YORK – Samuel Rivera Báez, alcalde de Ceiba, Puerto Rico, municipio donde ubican los terrenos de la antigua estación naval Roosevelt Roads, no vislumbra una reducción en las fuerzas militares de Estados Unidos en la isla tras el operativo de ese país en Venezuela que culminó en la captura de Nicolás Maduro.

“Ellos lograron un objetivo, y, cuando tú logras un objetivo, tienen que estar mucho más alerta ahora, porque se pueden presentar unos escenarios para los que ellos tienen que estar preparados”, declaró el ejecutivo municipal en entrevista exclusiva con El Diario.

En septiembre pasado, efectivos militares y otros recursos empezaron a ser trasladados a la base que había sido cerrada en el 2004 poco después de la salida de la Marina de Guerra de EE.UU. de Vieques como resultado de masivas protestas ciudadanas.

Decenas de miembros de la milicia estadounidense han estado ocupando el Aeropuerto José Aponte de la Torre desde entonces, y han aterrizado y despegado del lugar aviones de combate F-35, helicópteros y aviones de carga pesada, entre otras aeronaves.

La movilización es resultado de la estrategia de las autoridades estadounidenses en la región del Caribe en la que Puerto Rico es parte central por su ubicación geográfica y por ser un territorio de esa nación.

Rivera Báez anticipó que en los próximos meses podría llegar un nuevo batallón a Ceiba.

“Hace semanas atrás, nosotros tuvimos una reunión con ellos. Nosotros tenemos reuniones cada dos a tres semanas con los coroneles. Sabemos que hay unos coroneles que salen ahora en marzo y vienen otros nuevos (para) seguir reforzando la plantilla. Van a llegar militares adicionales en abril. Dentro de todo el escenario de que (el suministro de información) es muy cuidadoso; la logística de ellos es bien extrema, la información que me dan ellos es que viene un batallón…que va a llegar entre marzo y abril. Lo que yo estoy viendo, el ánimo que estoy viendo, es que sigue aumentando lo que es la presencia militar. Hay mucho entusiasmo del Ejército de seguir empoderando lo que es el aeropuerto”, adelantó el alcalde a este rotativo.

El titular del ayuntamiento explicó que, para habilitar el aeropuerto, las inversiones de las autoridades federales ascienden a entre $1.5 millones y $2 millones de dólares divididos en cuatro proyectos. La mayoría de las restauraciones tienen que ver con el sistema eléctrico del aeropuerto y el refuerzo de las comunicaciones.

“Ellos han hecho inversiones significativas”, describió el entrevistado.

“Todas las inversiones que están haciendo ellos, tanto de limpieza, asfalto, la torre de control es en el aeropuerto”, mencionó.

Rivera Báez indicó que los viajes entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra se continúan realizando, así como vuelos privados.

“Ellos (los militares) tienen como un 75% de la jurisdicción en el aeropuerto…Es un aeropuerto grande”, subrayó el funcionario.

A su juicio, los efectivos militares “han visto la importancia de tener este aeropuerto activo, ya que la estrategia a nivel del Caribe es mucho más rápida y mucho más efectiva”.

Sobre las restricciones de acceso a la zona a residentes y otros civiles por motivos de seguridad, dijo que principalmente aplica a los “curiosos” que llegan buscando ver el despliegue y tomar fotos.

“Pusieron protecciones en la verja para que la gente no pueda ver lo que pasa al otro lado. Ahora están restringiendo con un perímetro a las personas que llegan a la verja, pero no se le ha prohibido a la gente entrar al aeropuerto”, contó el alcalde.

Añadió que la gente que ingresa al aeropuerto es porque tiene algún vuelo pautado o aterrizaron en el municipio.

En la primera semana de enero, en la que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en una intervención que, según estimaciones, dejó al menos 100 fallecidos en el país sudamericano, el alcalde confirmó que vecinos identificaron la salida de aviones desde el aeródromo a horas distintas a las usuales.

“Lo único diferente era que los aviones comenzaron a salir a las 11:57 a.m. y 1 y 2 y pico de la mañana. Era constante, y ese día, cuando ya era normal para nosotros, porque habíamos visto (ese movimiento) por cinco o seis días, fue que hubo la intervención”, confirmó Rivera Báez a este medio.

Esa semana también salieron más aviones de combate desde Ceiba, reveló, o hasta 15 aviones cuando antes salían en promedio cuatro.

“Salían bastantes aviones en bastantes cantidades”, afirmó el alcalde del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Te voy a decir más: el día de despedida de año a las 11:57 p.m. salieron aviones”, detalló.

Defiende presencia militar en Ceiba

El ejecutivo municipal defendió la presencia militar en parte de la zona de lo que antes era la base Roosevelt Roads bajo el argumento de que promueve el movimiento económico.

“Todo lo que cree movimiento económico es impacto económico; todo lo que venga a generar ingresos, oportunidades. Nosotros, los ceibeños, llevamos 20 años ‘estoqueados’ (estancados) económicamente por una base que tiene un potencial grandísimo de desarrollo económico. Reconocemos que somos la pieza importante en el área este para poder traer manufactura, traer (industria) aeroespacial, traer vivienda de lujo, campos de golf, unos escenarios aprovechando Vieques y Culebra y las playas espectaculares que tienen esas dos islas, es un punto estratégico a nivel turístico…”, expuso.

“Viendo todo eso, no entiendo cómo nosotros como ceibeños estamos pasando necesidad económica por no tener fuentes de ingresos recurrentes para yo poder atender a la gente”, argumentó Rivera Báez, quien lleva sirviendo como alcalde desde el 2021 y revalidó al cargo en las pasadas elecciones.

El acuerdo del gobierno de Puerto Rico con los militares para usar las instalaciones en Ceiba, así como las de la antigua Base de la Fuerza Aérea Ramey en Aguadilla y la Base Aérea Muñiz de la Guardia Nacional en Carolina se oficializó el 31 de agosto pasado.

La historia de la base Roosevelt Roads

Roosevelt Roads fue abierta en el 1943 en plena Segunda Guerra Mundial como enclave estratégico de la Marina de Guerra estadounidense en el Caribe para entrenamiento y apoyo militar. De acuerdo con el sitio web del programa BRAC (Reestructuración y Cierre de Bases) de la Armada,Roosevelt Roads se convirtió en una “instalación de gran envergadura con amplias instalaciones aéreas y portuarias”.

“Cerró en 2004 debido a una reestructuración de bases, pero recientemente ha sido reactivada como un importante centro militar para operaciones regionales y misiones antidrogas, revitalizando así el lugar”, lee una descripción en la página web.

El entrevistado insistió en que la clausura de Roosevelt Roads, tras más de 60 años de operaciones, dejó un vacío económico en el municipio de poco más de 11,000 habitantes, y que, con la remilitarización, se ha registrado un incremento en el flujo de efectivo.

“Cuando la base estaba había supermercado, cine, bolera, y todas las actividades económicas las generaba Roosevelt Roads. Al ellos cerrar, la economía colapsó. Cuando llegan los militares, llegan personas a consumir nuestra gastronomía en el casco urbano, a echar gasolina, utilizar los contratistas nuestros; los hoteles de Fajardo, que muchos de ellos estaban en una situación crítica, empezaron a llenarse. O sea, que el movimiento de los militares en Ceiba a beneficiado, no solo a los ceibeños, al área este completa”, comparó.

“Alcalde, en medio de esta situación tan delicada entre EE.UU. y Venezuela en la que Puerto Rico tiene papel central estratégicamente hablando, cuántos pudieran estar realmente pensando, ‘déjame ir a Ceiba a vacacionar’, con ese escenario. ¿Esto no pudiera tener de alguna manera un efecto contrario o de desalentar la llegada de gente a Ceiba?”, indagó este periódico.

“Todo lo contrario. Nosotros somos un pueblo militar. Por más de 60 y pico de años vivimos con ellos. Siempre ha habido una presencia militar en nuestro pueblo. Los militares con nosotros han sido una mano amiga; han sido amables, carismáticos. Los dueños de comercios me han dicho, ‘nosotros le suplimos 40, 50 sopas a esta gente todos los días…’ Ahora, para el que viene externo, el que viene de otro pueblo para hacer turismo, es un espectáculo. Quién no quiere ver un F-35 o un F-22 volando cuando nunca ha tenido la oportunidad de verlo”, respondió Rivera Báez.

“Pero nosotros somos mucho más que un avión que está volando. Nosotros tenemos playas y ríos espectaculares. Yo sé que esto no va a afectar nada; al revés, yo como alcalde, me siento seguro de que Ceiba tenga una presencia militar, ya que tenemos una protección diferente a otros municipios”, continuó.

Algunos respetados economistas como José Caraballo Cueto han planteado que las operaciones militares en zonas como Ceiba no fomentaron el desarrollo económico sostenible y a largo plazo, y que más bien se trata de una “falsa ilusión”.

Grupos en contra de la presencia militar en Puerto Rico además han resaltado datos del propio Departamento del Trabajo que supuestamente evidencian que las tasas de desempleo disminuyeron en Vieques (en un 3.3%) y en Ceiba (en un 1.4%) una vez que se cerraron ambas bases militares.

“Desde una oficina y desde una computadora, eso (analizar) es un mamey. Hacer economía desde una computadorita y la universidad, pero meterse aquí a administrar esta ciudad y vivir día tras día, escuchar la gente, la necesidad, son otros 20 pesos. Estamos hablando que, en aquel tiempo, había 20,000 habitantes cuando estaba Roosevelt Roads. Ahora, tenemos apenas 11,000 habitantes. Seguro que bajó la tasa de desempleo, si la gente se fue. Ahora, el patrono principal de este municipio es el municipio mismo. No tenemos supermercados. No tenemos ninguna actividad que genere más de 200 empleos en nuestro pueblo. ¿Por qué no hacen un análisis de municipios cobrando menos de $1,000 dólares mensuales? Ceiba puede ser uno de ellos. Hablan de la tasa de desempleo, pero hay algunos cobrando $800 o $900 pesos mensuales. De afuera es un mamey”, respondió Rivera Báez a los argumentos anteriores.

El alcalde consideró que Ceiba sigue representando “una gran oportunidad de inversión y activos para beneficiar a la región completa y al país”.

“Los demás alcaldes (del área) pueden beneficiarse, porque minicruceros podrían llegar a Ceiba. Pueden llegar aviones de carga para ayudar a la manufactura en el área Este desde Humacao, Gurabo, Las Piedras. Es una oportunidad que tiene la región, que es una región que está muerta, que necesita inyección”, anticipó.

Truena contra la Junta de Control Fiscal

El político hizo fuertes críticas contra las medidas tomadas por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y que incluyen la eliminación del Fondo de Equiparación Municipal que se supone que sirva como mecanismo de transferencia de fondos del gobierno central a los municipios con el fin de equilibrar las finanzas de los pueblos con menos recursos.

“Ahora mismo, todo se está dirigiendo a San Juan, todo se está dirigiendo a lo que son las ciudades grandes. Pero, los municipios pequeños, ¿cómo, a futuro, nos vamos a sostener cuando la Junta de Control Fiscal nos quita el Fondo de Equiparación? Cada día son menos los fondos que recibimos los municipios y estamos buscando diferentes estrategias para poder sobrevivir. Otros alcaldes tienen la oportunidad de usar su suelo y crear proyectos. Yo tengo que la mitad de mi pueblo a través de Roosevelt Roads y no me puedo mover”, cuestionó.

“Pero, ¿cómo se hace para un desarrollo económico a largo plazo? Son 20 años desde que la base Roosevelt Roads cerró y todavía no se completa ese proceso (de restauración del espacio para) poder habilitar toda esa zona. ¿Hasta qué punto esto (la remilitizarización) pudiera retrasar el desarrollo a largo plazo?”, preguntó este medio.

“Ya están aprobados los proyectos importantes, que son los de Discovery (Discovery Land Company) y PRISA (Group). La gobernadora subsanó varias de las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR)…Está sobre la mesa de la Junta aprobar estos proyectos importantes. Esto encaminaría un diseño económico totalmente diferente”, contestó.

“Esto cambiaría la historia, pero la cambiaría en 8 a 10 años, cuando yo tal vez no sea el alcalde. Pero yo encaminaría un desarrollo que otros alcaldes cuando vengan van a tener mejores recursos”, prosiguió.

El alcalde responsabilizó al organismo federal que controla las finanzas de Puerto Rico y lidera los procesos de reestructuración de deuda por el retraso en la consecución de los proyectos.

“Todo este escenario lo estoy construyendo, pero necesito que la Junta de Control Fiscal, que es quien tiene en sus manos hace más de siete u ocho meses y que ha pedido como 20 recomendaciones que la gobernadora ha subsanado, porque hemos tenido varias reuniones, que tenga la buena fe de aprobar estos proyectos para nuestro pueblo. Aparte, la Junta se diseñó para que los municipios seamos estratégicos y autosuficientes y que no seamos una carga para el Gobierno. Yo lo estoy diciendo que no quiero ser una carga para el Gobierno y que firme los proyectos que están sobre su mesa para que esos proyectos me dejen construcción, me deje (ingresos por) CRIM (Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales), me deje empleomanía y me desarrolle otros proyectos adicionales que están alrededor de esos proyectos importantes”, argumentó.

El redesarrollo de los terrenos correspondientes a la antigua base representarían más de $1,000 millones en inversión privada, y constaría principalmente de marinas y hoteles de lujo.

En el caso del proyecto de Discovery Land Corp, en octubre de 2024, un reportaje en El Nuevo Día resaltó que un acuerdo del Gobierno con esa firma desarrolladora se traduciría en un megaproyecto residencial y turístico que incluiría un hotel de 50 habitaciones, un campo de golf y 302 residencias de ultralujo.

El convenio debía ser aprobado por la Junta.

En diciembre pasado, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, anunció la designación de Carlos J. Ríos Pierluisi como nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads (LRA).

Ese organismo es el encargado de administrar los 3,400 acres de terrenos para promover el pleno desarrollo del área en colaboración con las comunidades y el sector privado.

Los miembros de LRA se supone que fomenten “el crecimiento económico en la región este de Puerto Rico para contrarrestar los efectos del cierre de la antigua base militar en 2004”.

En entrevista con El Vocero en septiembre pasado, el exdirector de LRA, Joel Pizá Batiz, explicó los múltiples retos que implica el redesarrollo de la zona como los más de $1,000 millones necesarios en inversión.

Pizá Batiz resaltó además que lidiar con el aspecto de mitigación ambiental es esencial, ya que esa área está contaminada.

“Cuando se quiere hablar de casas, condominios, hoteles, centros de entretenimiento, pues tú tienes que mitigar esa zona ambiental primero y eso lo está haciendo la EPA -el Navy la contrata- y hay un calendario de mitigación ambiental y el último que yo vi es para el 2030 y pico. Así que de alguna manera es importante este elemento, que es un lugar que está altamente impactado ambientalmente. Entonces remediarlo es sumamente costoso y toma tiempo”, afirmó.

Explicó además que, aunque la Marina abadonó Roosevelt Roads en el 2004, no fue hasta el 2011 que el Gobierno comenzó a recibir los terrenos de la base.

Sigue leyendo:

Despliegue militar de EE.UU. en Puerto Rico demuestra la falta de autonomía del territorio, asegura experto

Cientos de vuelos cancelados en Puerto Rico por restricción del espacio aéreo tras captura de Maduro en Venezuela

BUDPR anticipa mayor movilización en Puerto Rico en protesta contra aumento de fuerzas militares de EE.UU. en el territorio

Marina de EE.UU. dice que limpieza de terrenos en Vieques debería completarse en el 2035

(VIDEOS) Madres contra la guerra repudia despliegue militar de EE.UU. en Puerto Rico





