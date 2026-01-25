Amazon se prepara para despedir a 14,000 personas la próxima semana

Amazon alista un nuevo recorte de personal que podría anunciarse tan pronto como la próxima semana, como parte de una reestructuración interna más amplia que busca reducir su plantilla corporativa a nivel global.

De acuerdo con fuentes cercanas a los planes, alrededor de 14,000 puestos corporativos serían eliminados en esta nueva ronda de despidos.

El proceso podría comenzar a partir del martes, aunque las fuentes advierten que los detalles finales aún no están completamente definidos y podrían modificarse antes de cualquier anuncio oficial.

Áreas que serían afectadas

Los recortes impactarían a varias divisiones clave de Amazon. Entre ellas se encuentran Amazon Web Services (AWS), su unidad de computación en la nube; el negocio principal de comercio minorista; el servicio de streaming Prime Video; y el área de recursos humanos, conocida internamente como People Experience and Technology.

Personas con conocimiento interno señalan que la lista de áreas afectadas podría ampliarse, ya que el alcance definitivo de los despidos aún no está cerrado.

Un plan mayor de reducción

Este ajuste forma parte de un objetivo más amplio: reducir en 30,000 empleados la fuerza laboral corporativa de la empresa.

En octubre pasado, Amazon ya había anunciado la eliminación de otros 14,000 puestos administrativos, lo que representó casi la mitad de ese objetivo total, según reportó Reuters.

En aquella ocasión, los empleados afectados fueron colocados en un periodo de aviso de 90 días, durante el cual permanecieron en nómina mientras buscaban otras oportunidades dentro de la compañía. Ese plazo vence este lunes.

¿IA o cambio cultural?

Inicialmente, Amazon vinculó los recortes al avance acelerado de la inteligencia artificial. En un mensaje interno, la empresa señaló que la IA representa el cambio tecnológico más importante desde el nacimiento de internet, al permitir a las compañías innovar con mayor rapidez.

Sin embargo, el director ejecutivo Andy Jassy dio posteriormente una explicación distinta. Durante la llamada de resultados del tercer trimestre, afirmó: “No está realmente impulsado por razones financieras ni por la IA. Es una cuestión de cultura”.

Jassy explicó que la empresa había acumulado demasiados niveles de gestión y más personal del necesario, por lo que los despidos buscan reducir la burocracia interna.

Impacto dentro de la empresa

Si se concreta el plan completo de 30,000 recortes, estos afectarían a casi el 10% de la fuerza laboral corporativa de Amazon.

No obstante, representarían solo una pequeña fracción de sus 1.58 millones de empleados a nivel mundial, la mayoría concentrados en centros de distribución y almacenes.

De llevarse a cabo, esta sería la mayor ronda de despidos en los 30 años de historia de Amazon, superando los aproximadamente 27,000 puestos eliminados en 2022.

Contexto financiero

Amazon fue fundada en 1994 por Jeff Bezos y tiene previsto presentar sus resultados financieros del cuarto trimestre el 5 de febrero. En lo que va del año, las acciones de la compañía han mostrado un ligero avance, después de un desempeño mayormente estable durante 2025.

Hasta ahora, Amazon ha declinado hacer comentarios oficiales sobre estos reportes, que fueron publicados inicialmente por Reuters.

