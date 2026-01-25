Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 24 de enero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchas modalidades de juego que otorgan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 24 de enero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 24 de enero

Combinación mediodía: 04 04 07 03

Combinación noche: 08 00 03 08

Números ganadores de Pick-4 del sábado 24 de enero

Combinación mediodía: 04 08 03 00 03

Combinación noche: 06 02 08 09 08

Números ganadores de Pick-6 del sábado 24 de enero

Combinación original: 07 09 10 17 25 30

Bote acumulado: $2,000,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 24 de enero

Los números ganadores son: 15 16 32 38 51

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 24 de enero

Los números ganadores son: 07 11 20 40 44 B-07

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $160,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y dejarlo todo en manos de la suerte.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se realiza cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se juega una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, este juego también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

