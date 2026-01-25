Pharrell Williams construyó una casa para el reciente desfile de Louis Vuitton

El pasado 20 de enero, Pharrell Williams presentó la colección Hombre Otoño-Invierno 2026 de Louis Vuitton. Este desfile ha sido comentado en redes sociales por el concepto creado por el director creativo de la marca, el cual no solo estaba en la ropa sino también en la escenografía.

Williams describe esta colección como una mezcla entre lo retro y el futuro. La colección se centró en la innovación textil, utilizando materiales tecnológicos avanzados. Hay que recordar que el también cantante es el director creativo de la moda masculina de Louis Vuitton desde 2023.

Además de las prendas, ha llamado mucho la atención la casa que fue instalada en el escenario. La estructura ha sido llamada ‘DROPHAUS’ y se describe como una casa prefabricada de diseño minimalista hecha de madera y cristal, que simbolizaba un estilo de vida moderno y conectado con la naturaleza.

Sobre el diseño y concepto de la estructura, Williams le dijo a ‘Architectual Digest’: “Es mi visión del futuro: algo que tiene sentido hoy o dentro de 20 años porque se basa en la función, el saber hacer y la necesidad humana real. No soy arquitecto. Soy un creador de soluciones“.

El desfile se llevó a cabo en la Fondation Louis Vuitton, ubicada en París, y ese futurismo y soluciones al que hace referencia Williams también se pudo ver en los materiales usados para las prnedas.

Los diseños presentados incluyen tejidos inteligentes con prendas hechas con hilos de aluminio que crean efectos brillantes, materiales térmicos para lograr ropa que reacciona a la temperatura y tejidos reflectantes que cambian según la luz, y también se incluyó una silueta Dandi con trajes rectos, abrigos de lana y gabardinas de corte clásico.

