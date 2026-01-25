Pronóstico del tiempo en Nueva York para este domingo 25 de enero

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC) y una mínima de 21 grados Fahrenheit (-6ºC). Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 5ºF (-15ºC) de máxima y 5ºF (-15ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 98% durante el día y del 96% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 36% durante el día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:12 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:05 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 28 grados Fahrenheit (-11 y -2 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 65% por la mañana, 6% por la tarde y 65% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.