VIP Community Services: Más de medio siglo sirviendo al Bronx

En una columna reciente les informé sobre un programa de la organización comunitaria VIP Community Services que emplea la metadona para tratar la adicción a los opioides. Por falta de espacio, les quedé debiendo el resto de la información sobre esa agencia de nuestra Hispanic Federation que presta servicio a la comunidad del Bronx y zonas vecinas desde hace más de medio siglo.

“Nuestra organización comenzó en una iglesia con el propósito de servir a los parroquianos en esa sección del Bronx, que tenían muchísimos problemas, como las adicciones y el desempleo”, recuerda Carmen Rivera, Vicepresidenta Superior y Directora de Asuntos Comunitarios de la agencia. “Uno de los servicios que hemos dado durante todos estos años es el tratamiento de las adicciones, pero ahora también tenemos otros programas, como los de salud física y emocional, vivienda y refugio, y preparación para el trabajo”.

Entre los servicios de bienestar y salud figuran los de medicina interna y psiquiatría, los exámenes físicos, las pruebas y la vacunación contra el COVID 19, la telemedicina, la oftalmología, la pediatría, la ginecología, y el manejo de las enfermedades crónicas y la medicación.

Refiriéndose a la conveniencia de que los latinos recibamos atención de la salud de personas que hablan nuestro idioma y conocen nuestra cultura, dice Rivera: “A mí me encanta poder hablar con mi médico, que es latino, y me puedo expresar mucho mejor con él. Me siento muy cómoda hablando en mi idioma, y él también se siente mejor”.

VIP Community Services también ofrece servicios de vivienda de apoyo, que suministran no sólo viviendas asequibles sino también servicios sociales de apoyo a personas y familias que no tienen hogar o que están a riesgo de quedar en esa situación, y que, además, necesitan asistencia, tienen enfermedades mentales graves, son crónicamente desamparadas o tienen trastornos concurrentes.

“Otro servicio que ofrecemos en VIP”, añade Carmen Rivera, “es el refugio para familias, niños, y clientes adultos solteros, tanto hombres como mujeres. Esto incluye vivienda transitoria y servicios sociales integrales. Es decir, un lugar seguro para dormir, comida, gestión de casos, asistencia vocacional y laboral, socialización estructurada y recreación, y colocación en viviendas permanentes”.

En lo que respecta a la preparación para el trabajo, quienes acuden a VIP Community Services adquieren diversas aptitudes y conocimientos muy valiosos para la obtención de empleos o el avance profesional.

“Nuestra organización ofrece entrenamiento sobre mantenimiento de edificios, o building maintenance. Por ejemplo, ayuda para que los interesados completen OSHA 30, que es el curso de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de 30 horas de duración que permite a obreros y supervisores conseguir empleo en edificios grandes”, explica Rivera. “Otro ejemplo es nuestra colaboración con la Universidad de Columbia con el programa de capacitación de trabajadores de la salud comunitaria, que en inglés se conocen como community health workers, que, una vez que reciben su certificación, pueden conseguir trabajo en hospitales, clínicas, etc.”.

Finalmente, la organización tiene un programa de pasantes o interns que otorga experiencia a jóvenes que se inician en el mundo laboral y que, cuando hay vacantes disponibles, les ayuda a conseguir empleo.

Si desean más información sobre esta organización del Bronx y sus otros programas y servicios, llamen a la línea bilingüe (718) 583-5150 o visiten el sitio web de VIP Community Services.

Y para saber más sobre otros aspectos de nuestra federación, visiten nuestro sitio Web o búsquennos en Facebook o Instagram.

¡Celebren con nosotros nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation