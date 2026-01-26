Comida gratis en Florida, toda la semana: horarios y puntos de entrega

No desaproveches esta semana para llevar un sustento a casa. Del martes 26 al sábado 31 de enero, distintas organizaciones y bancos de alimentos estarán distribuyendo comida gratis en Florida, en múltiples puntos de entrega.

Estas iniciativas, destinadas principalmente a personas y familias que atraviesan por dificultades económicas, buscan garantizar el acceso a artículos de primera necesidad y productos frescos.

Lo mejor de todo es que, en la mayoría de casos, no solicitan documentación migratoria ni inscripción previa. Sin embargo, es recomendable que al menos lleves alguna identidad para un control de entrega más efectivo y transparente.

Dónde entregarán comida gratis en Florida

Organizaciones como Farm Share, Feeding Tampa Bay y All Faiths Food Bank confirmaron su participación en estas jornadas solidarias. Te compartimos cuáles son los principales puntos de entrega programados para esta semana:

All Faiths Food Bank

En el condado de Desoto, All Faiths Food Bank realizará dos jornadas de distribución:

27 de enero: South Florida State College, ubicado en 2251 NE Turner Ave., de 4:30 pm a 6:00 pm.

South Florida State College, ubicado en 2251 NE Turner Ave., de 4:30 pm a 6:00 pm. 30 de enero: Arcadia Housing Authority, en 7 Booker T. Washington Rd., de 9:00 am a 10:00 am.

Feeding Tampa Bay

Este banco de alimentos brindará asistencia el 26 de enero en el condado de Polk.

Horario: de 9:00 am a 11:00 am.

de 9:00 am a 11:00 am. Lugar: Descanso de los Peregrinos, 1052 N Kettles Ave., Lakeland, FL 33805.

Florida Central

También habrá jornadas en el centro del estado:

29 de enero: Gainesville – SWAG Family Resources, 807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607, de 11:00 am a 2:00 pm.

Gainesville – SWAG Family Resources, 807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607, de 11:00 am a 2:00 pm. 31 de enero: Port Orange – Epiphany Catholic Church, 200 Lafayette St., Port Orange, FL 32127, de 8:00 am a 11:00 am.

En estas entregas no se exige inscripción previa. Las personas interesadas solo deben completar un formulario básico en el lugar. Otra recomendación es llegar con anticipación, ya que la entrega suele realizarse por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Otros bancos de alimentos que operan todo el mes en Florida

En caso de que no puedas asistir a estas jornadas, Florida cuenta con bancos de alimentos que ofrecen ayuda durante todo el mes en días:

Feeding South Florida: atiende en Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach. Dirección principal: 2501 SW 32 Terrace, Pembroke Park, FL 33023. Teléfono: 954-518-1818.

atiende en Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach. Dirección principal: 2501 SW 32 Terrace, Pembroke Park, FL 33023. Teléfono: 954-518-1818. Bread of the Mighty: 325 NW 10 Avenue, Gainesville, FL 32601, de 8:00 am a 4:00 pm.

325 NW 10 Avenue, Gainesville, FL 32601, de 8:00 am a 4:00 pm. Feeding Northeast Florida: 1116 Edgewood Ave N, Units D/E, Jacksonville, FL 32254, de 08:00 a 16:00 horas.

1116 Edgewood Ave N, Units D/E, Jacksonville, FL 32254, de 08:00 a 16:00 horas. America’s Second Harvest of the Big Bend: 4446 Entrepot Boulevard, Tallahassee, FL 32310, con cobertura en 16 condados.

4446 Entrepot Boulevard, Tallahassee, FL 32310, con cobertura en 16 condados. Feeding the Gulf Coast: 5709 Industrial Boulevard, Milton, FL 32583. Ofrece alimentos gratuitos a menores de 18 años.

5709 Industrial Boulevard, Milton, FL 32583. Ofrece alimentos gratuitos a menores de 18 años. Florida Gateway Food Bank: 553 NW Railroad Street, Lake City, FL 32055, de lunes a viernes (excepto jueves), de 7:30 am a 11:30 am.

553 NW Railroad Street, Lake City, FL 32055, de lunes a viernes (excepto jueves), de 7:30 am a 11:30 am. Harry Chapin Food Bank of Southwest Florida: sedes en Fort Myers y Naples, de 8:00 am a 2:00 pm.

sedes en Fort Myers y Naples, de 8:00 am a 2:00 pm. Second Harvest Food Bank of Central Florida: 411 Mercy Drive, Orlando, FL 32805.

411 Mercy Drive, Orlando, FL 32805. Treasure Coast Food Bank: 401 Angle Road, Fort Pierce, FL 34947.

