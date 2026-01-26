De estorbo a negocio: cómo convertir tu ropa usada en dinero extra

Si tienes ropa vieja o usada que ya no quieres ponerte, y todavía está en buen estado, para qué dejarla relegada en el fondo del clóset cuando puedes sacarle provecho económico. De hecho, te equivocas rotundamente si piensas que nadie compraría esa prenda.

Esos lotes de ropa amontonada pueden transformarse en una fuente real de ingresos si se gestionan de manera estratégica. Y más allá del beneficio económico, darles una segunda vida también ayuda a reducir el impacto ambiental de la industria de la moda, una de las más contaminantes del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Lo ves? Tan solo piénsalo: ayudas al planeta y ganas dinero. Aquí te explicamos qué puedes hacer para convertir el estorbo de ropa en un negocio, sin grandes inversiones ni conocimientos especializados.

Cómo ganar dinero con tu ropa usada

Antes de pensar en vender, la clave principal es que hagas una revisión honesta del clóset. Las prendas en buen estado, limpias y sin roturas tienen mayor valor. Lo ideal es separar la ropa por categorías, camisas, pantalones, vestidos, abrigos, lo que te permite identificar cuáles tienen más salida en el mercado.

Las marcas reconocidas, la ropa vintage y las prendas poco usadas suelen ser las más buscadas. En cambio, aquellas muy deterioradas pueden destinarse a otros fines, como reciclaje textil o donación.

Una vez que cumplas con este paso importante, pasamos ahora a los métodos de venta. Tres opciones que no fallan:

1. Tiendas de segunda mano o boutiques de consignación

Es una de las opciones más prácticas, ya que estos comercios seleccionan las prendas y se encargan de la venta a cambio de una comisión. Aunque la ganancia es menor que en una venta directa, el ahorro de tiempo y esfuerzo resulta atractivo para muchas personas.

Este método puede ser ideal si buscas ingresos extra sin gestionar envíos, pagos o atención al cliente.

2. Redes sociales y plataformas digitales

La venta en línea se ha convertido en una de las vías más rentables. Las plataformas digitales y redes sociales permiten ofrecer ropa usada directamente a otros consumidores. Publicar buenas fotos, incluir medidas precisas y describir el estado real de cada prenda aumenta las posibilidades de venta.

Este canal resulta especialmente útil para ropa de marca, piezas antiguas o artículos con demanda específica. Además, te permite fijar precios más competitivos y negociar directamente con los potenciales compradores.

Por más que sea ropa usada o de segunda mano, una buena foto, de calidad y con el encuadre correcto, puede enganchar a muchos compradores. Crédito: Krievietka | Shutterstock

3. Ferias locales

Otra alternativa efectiva es participar en bazares, ferias de segunda mano o mercados comunitarios. Estos espacios fomentan el consumo responsable y permiten vender varias prendas en un solo día.

Para obtener mejores resultados, siempre es recomendable presentar la ropa ordenada, limpia y con precios visibles, aumentando tus opciones de ventas rápidas.

En último caso, si no tienes tiempo no quieres dedicarte a las ventas, donar la ropa sigue siendo una forma responsable de liberar espacio. Muchas instituciones, albergues y refugios reciben prendas durante todo el año.

Te puede interesar:

· ¿Cada cuánto debes lavar tu ropa? Estas prendas pueden reutilizarse sin poner en riesgo tu higiene ni el medio ambiente

· Consejos prácticos que puedes utilizar para ahorrar en ropa

· Estados de EE.UU. donde la gente compra más y menos en ropa