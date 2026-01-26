El tiempo de hoy en Chicago para este lunes 26 de enero

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 26 de enero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 10 grados Fahrenheit (-12ºC) de máxima y los 7 grados Fahrenheit (-14ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los -9ºF (-23ºC) de máxima y -9ºF (-23ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 4 durante la primera parte del día y del 9 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:58 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 16 grados Fahrenheit (-9 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 1 (-17ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 41% por la mañana, 2% por la tarde y 41% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima