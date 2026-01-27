Ecuador reclama que agentes de ICE intentaron ingresar a su consulado en Minneapolis

El gobierno de Ecuador presentó una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentaron ingresar sin autorización al consulado ecuatoriano en Minneapolis, en un hecho ocurrido el martes y que fue registrado en video.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los funcionarios consulares impidieron de inmediato el acceso de los agentes federales, activaron los protocolos de emergencia y garantizaron la protección de los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban dentro del edificio en ese momento.

Un video difundido en redes sociales muestra a un trabajador del consulado corriendo hacia la puerta para bloquear la entrada y advirtiendo a los agentes: “Este es el consulado ecuatoriano. No tienen permitido entrar”.

En la grabación también se escucha a un oficial de ICE responder de forma amenazante que lo “agarraría” si lo tocaba, antes de retirarse del lugar.

Boletín |



Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 27, 2026

El derecho internacional prohíbe, de forma general, que autoridades policiales ingresen a consulados o embajadas extranjeras sin consentimiento expreso, salvo en situaciones excepcionales que impliquen peligro inmediato para la vida, como incendios u otras emergencias graves.

El Ministerio ecuatoriano señaló que la protesta diplomática busca evitar que se repitan intentos similares en otros consulados del país y subrayó que el ingreso no autorizado a una sede consular constituye una violación a las normas internacionales.

La muerte de Alex Pretti

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión en Minnesota, marcado por operativos federales de inmigración y por el reciente tiroteo en Minneapolis en el que murió Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos.

En ese caso, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza informó al Congreso que dos agentes federales —uno de la Patrulla Fronteriza y otro de CBP— dispararon durante el enfrentamiento, tras un forcejeo en el que un agente gritó repetidamente que Pretti tenía un arma.

La notificación al Congreso se produjo un día después de que el presidente Donald Trump ordenara al zar fronterizo Tom Homan asumir el control de la ofensiva migratoria en Minnesota, tras ser este el segundo tiroteo fatal del mes en el que muere una persona a manos de fuerzas federales de inmigración.

Ecuador issues note of protest after ICE agents attempted to enter its consulate in Minneapolis, Minnesota.pic.twitter.com/XnudpiwrJe — NewsWire (@NewsWire_US) January 27, 2026

Sigue leyendo:

• Republicanos presionan por una investigación exhaustiva tras la muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis

• Trump dice que sustitución de Bovino en Minneapolis no es un “retroceso”

• Casa Blanca acusa a Tim Walz y Jacob Frey de alentar a “agitadores de izquierda” a obstruir operativos federales