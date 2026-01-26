Equipos de Minnesota protestan contra ICE y honran con un minuto de silencio a Alex Pretti

El pasado domingo, el deporte en Minnesota quedó consternado por el asesinato de Alex Pretti. Tanto en el Target Center como en el Grand Casino Arena de St. Paul, los equipos locales detuvieron sus partidos para rendirle un minuto de silencio, mientras las gradas se convertían en un espacio de protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Antes de la caída 85-111 de Minnesota Timberwolves ante Golden State Warriors, el ‘dunk squad’ (equipo de mates) salió a la cancha usando camisetas con el mensaje “ICE OUT (ICE fuera)”.

En las gradas, los fans también mostraron carteles en rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El duelo, que se postergó por un día debido a la muerte de Alex Pretti, enfermero residente de Minneapolis, asesinado por oficiales federales el pasado sábado.

El locutor de los Timberwolves, Jedidiah Jones, tomó el micrófono y dedicó unas palabras en medio de la consternación. “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Alex Pretti que ocurrió ayer en Minneapolis“, dijo.

“Extendemos nuestro amor, apoyo y sinceras condolencias a la familia, amigos y nuestra comunidad de Alex en este momento difícil. Por favor, únase a nosotros para honrar la vida y la memoria de Alex Pretti con un momento de silencio”, agregó.

Moment of silence by the Wolves pregame for the death of Alex Pretti pic.twitter.com/ZVe8RZgjpy — Andrew Dukowitz (@adukeMN) January 25, 2026

El enfrentamiento entre los Timberwolves y los Warriors, originalmente estaba programado para el sábado. Sin embargo, tras la muerte de Pretti en medio de un operativo de ICE, se tuvo que posponer, según la NBA, para “priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis“.

Minuto de silencio en el hockey

En la Professional Women’s Hockey League (PWHL), durante el partido entre Minnesota Frost y New York Sirens también se rindió homenaje a la memoria de Alex Pretti con un sentido minuto de silencio. También, como ocurrió en el Target Center, los fans corearon “ICE out now (ICE fuera ahora)”.

Pregame moment of silence for Alex Pretti at Grand Casino Arena in St. Paul ahead of today's New York Sirens vs. Minnesota Frost game. pic.twitter.com/kFqx75srXs — Heather Rule (@hlrule) January 25, 2026

El mensaje y las protestas se dan en un ambiente cargado por protestas en Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales.

Pretti fue el segundo ciudadano estadounidense asesinado a tiros por agentes de ICE en Minneapolis este mes. El incidente ocurrió cuando agentes federales realizaban una operación contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.

A Chuma se le atribuyen antecedentes de agresión doméstica y alteración del orden público, según explicó en rueda de prensa Greg Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza.

La versión de las autoridades y gobierno, es que durante el operativo Pretti supuestamente se acercó con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero se resistió violentamente, por lo que el agente disparó en defensa propia.

El pasado 7 de enero, un agente de ICE disparó fatalmente a Renee Good, también de 37 años. En ese momento, los Timberwolves mantuvieron un momento de silencio antes de un partido contra los Cavaliers el 8 de enero.



