El método perfecto para usar aloe vera en la cara: no creerás cómo luce tu piel

Seguramente, en más de una ocasión te has aplicados productos con gel de aloe vera (también sábila) en el rostro. Sin embargo, ¿te has preguntado si lo haces correctamente o si es el adecuado para tu piel? La razón responde a que muchos de estos tratamientos comerciales apenas incluyen un pequeño porcentaje del remedio natural, perdiéndote de todos sus beneficios.

Si de verdad quieres sentir los efectos del aloe vera en la cara, aquí te vamos a explicar cómo preparar una crema casera y cuál es el método perfecto para aplicarla. Cuando lo hagas de esta manera, no creerás cómo luce tu piel.

Cómo preparar la hoja de aloe vera antes de usarla

Antes de utilizar el aloe vera en una crema facial, es indispensable preparar adecuadamente la hoja. Primero, se deben retirar los bordes con espinas y lavar la hoja bajo el chorro de agua. Luego, se recomienda colocarla en posición vertical durante varias horas para que escurra la aloína, una sustancia amarillenta que puede generar irritación en la piel.

Una vez completado este paso, se extrae únicamente el gel transparente del interior. Este proceso previo es clave para asegurar que el producto final sea seguro y suave para el rostro.

De acuerdo con expertos en este tipo de tratamientos caseros, el gel posee una alta concentración de agua, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Esta composición ayuda a mantener la piel hidratada, a reducir la sensación de tirantez y a calmar molestias provocadas por el sol, el viento o la contaminación.

Preparación de la crema facial casera de aloe vera

Vas a necesitar:

200 ml de gel de aloe vera

100 ml de aceite de coco

2 cucharadas de aceite de jojoba

1 cucharada y media de cera de abejas

Entre 5 y 8 gotas de aceite esencial de lavanda

Así debes prepararla:

En un recipiente resistente al calor, coloca el aceite de coco, el aceite de jojoba y la cera de abejas. Esta mezcla se calienta a fuego bajo hasta que todos los componentes se derritan por completo. Una vez retirada del calor, se deja reposar unos minutos para que baje la temperatura.

Luego se incorpora el gel de aloe vera y se bate hasta lograr una consistencia uniforme. Cuando la preparación esté fría, se pueden añadir las gotas de aceite esencial. Finalmente, se guarda la crema en un frasco de vidrio, preferentemente en un lugar fresco y alejado de la luz directa.

Cómo aplicar la crema para obtener los mejores resultados

Puede utilizarse tanto por la mañana como por la noche. Por la mañana, se aplica sobre el rostro limpio y seco antes del protector solar. Por la noche, funciona como parte de la rutina hidratante previa al descanso.

El método correcto siempre es con movimientos circulares, procurando que cubra muy bien todos los espacios y realizando un ligero masaje con uno o dos dedos. No haces nada si diseñas una crema perfecta y luego no la aplicas correctamente.

Antes de incorporarla al uso diario, se aconseja realizar una prueba en una pequeña zona del antebrazo para descartar posibles reacciones. No debe aplicarse sobre heridas abiertas ni lesiones que requieran tratamiento médico.

