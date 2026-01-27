Juez frena la posible deportación del niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota

Un juez federal ordenó este martes frenar de manera inmediata la posible deportación del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, detenidos la semana pasada en Minnesota tras una intervención de agentes federales.

La decisión judicial impide que ambos sean devueltos a Ecuador mientras se resuelve una demanda presentada por la familia contra el Gobierno de Estados Unidos.

En su resolución del lunes, el juez determinó que “cualquier remoción o traslado posible o anticipado de los peticionarios Adrián Conejo Arias y LCR, un niño menor de edad, queda SUSPENDIDO INMEDIATAMENTE hasta nueva orden de este Tribunal”.

El fallo también prohíbe que las autoridades federales trasladen a ambos fuera del distrito judicial mientras el proceso siga en curso.

“Los funcionarios federales no trasladarán a los peticionarios (…) fuera de este distrito judicial durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este Tribunal”, señala el documento judicial, según CNN.

El caso del niño

El caso se originó luego de que Conejo Arias fuera detenido frente a la vivienda familiar en un suburbio de Minneapolis, momento en el que también fue llevado su hijo, quien se encontraba con él.

Personal de la escuela a la que asistía el niño aseguraron que los agentes pudieron entregar de manera segura al menor a un adulto, pero no lo hicieron.

Mary Granland, presidenta de la junta escolar de Columbia Heights Public School, relató que varias personas emplazaron a los efectivos migratorios para que no se llevaran al pequeño.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el padre es un “inmigrante ilegal” procedente de Ecuador y afirmó que el menor fue trasladado junto a él porque así lo solicitó durante el operativo.

Sin embargo, el abogado de la familia aseguró que Conejo Arias no ha cometido ningún delito y que siguió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo en Estados Unidos, incluyendo su asistencia a las audiencias judiciales correspondientes.

Tras la detención, padre e hijo fueron trasladados a más de 2,000 kilómetros de distancia hasta el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinada a la detención de familias migrantes.

Ante esa situación, Conejo Arias presentó una demanda federal contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; la fiscal general Pam Bondi; y otros funcionarios federales.

