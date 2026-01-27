Juez frena la posible deportación del niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota
Un juez federal ordenó que el niño de 5 años y su padre permanezcan en el mismo centro de detención mientras se resuelve la demanda contra el Gobierno
Un juez federal ordenó este martes frenar de manera inmediata la posible deportación del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, detenidos la semana pasada en Minnesota tras una intervención de agentes federales.
La decisión judicial impide que ambos sean devueltos a Ecuador mientras se resuelve una demanda presentada por la familia contra el Gobierno de Estados Unidos.
En su resolución del lunes, el juez determinó que “cualquier remoción o traslado posible o anticipado de los peticionarios Adrián Conejo Arias y LCR, un niño menor de edad, queda SUSPENDIDO INMEDIATAMENTE hasta nueva orden de este Tribunal”.
El fallo también prohíbe que las autoridades federales trasladen a ambos fuera del distrito judicial mientras el proceso siga en curso.
“Los funcionarios federales no trasladarán a los peticionarios (…) fuera de este distrito judicial durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este Tribunal”, señala el documento judicial, según CNN.
El caso del niño
El caso se originó luego de que Conejo Arias fuera detenido frente a la vivienda familiar en un suburbio de Minneapolis, momento en el que también fue llevado su hijo, quien se encontraba con él.
Personal de la escuela a la que asistía el niño aseguraron que los agentes pudieron entregar de manera segura al menor a un adulto, pero no lo hicieron.
Mary Granland, presidenta de la junta escolar de Columbia Heights Public School, relató que varias personas emplazaron a los efectivos migratorios para que no se llevaran al pequeño.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el padre es un “inmigrante ilegal” procedente de Ecuador y afirmó que el menor fue trasladado junto a él porque así lo solicitó durante el operativo.
Sin embargo, el abogado de la familia aseguró que Conejo Arias no ha cometido ningún delito y que siguió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo en Estados Unidos, incluyendo su asistencia a las audiencias judiciales correspondientes.
Tras la detención, padre e hijo fueron trasladados a más de 2,000 kilómetros de distancia hasta el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinada a la detención de familias migrantes.
Ante esa situación, Conejo Arias presentó una demanda federal contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; la fiscal general Pam Bondi; y otros funcionarios federales.
