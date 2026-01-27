Nueva York: el tiempo para hoy martes 27 de enero

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este martes? Antes que nada, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 21 grados Fahrenheit (-6ºC) de máxima y los 10 grados Fahrenheit (-12ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 9ºF (-13ºC) de máxima y 9ºF (-13ºC) de mínima.

¿Lloverá? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 6% durante el día y del 2% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 11% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:11 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:07 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 23 grados Fahrenheit (-12 y -5 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 8% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.