Pronóstico: Frío extremo se instalará en el área de Nueva York la próxima semana

Los residentes de Nueva York tendrán que enfrentarse nuevamente a temperaturas bajo cero por al menos otra semana, y aparentemente habrá más nieve durante el fin de semana, informaron los meteorólogos el martes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se pronostican temperaturas entre 14 y 5 °F al menos hasta el lunes de la semana que viene. Esto significaría un período de al menos nueve días con el termómetro por debajo de los 0 °C (34 °F).

Se espera que el día más frío pueda ser el viernes de esta semana, cuando las temperaturas máximas rondarán los 14 °F, señaló el NWS.

Una tormenta en desarrollo podría dejar más nieve en la región el próximo fin de semana, pero los especialistas en el clima expresaron que los detalles todavía están en proceso de cambio, informó Gothamist.

“Hay algunos modelos que indican que la nieve volverá a la zona, y hay otros tantos que mantienen este sistema en alta mar, manteniéndonos secos”, manifestó Brian Ciemnecki del NWS.

We've been below freezing since Friday night and may remain below freezing through next Monday, if not longer. That is over 9 days of below freezing temperatures! For context, the longest stretch of freezing temperatures at Central Park was 16 days in 1961. pic.twitter.com/9FhdFV3BNP — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) January 26, 2026

Las autoridades municipales aseguraron que el frío extremo podría haber contribuido a la muerte de ocho personas que fueron encontradas a la intemperie entre el sábado y el lunes en Queens, Manhattan y El Bronx. En una rueda de prensa el lunes, el alcalde Zohran Mamdani señaló que varias de esas personas habían tenido contacto previo con el sistema de refugios de la Gran Manzana, aunque indicó que todavía era prematuro “compartir un diagnóstico más amplio o la causa de la muerte”.

El alcalde hizo un llamado a los neoyorquinos a comunicarse con el 311 si creen que alguien necesita ayuda durante el frío extremo. Todas las llamadas serán desviadas al 911, ya que la ciudad está bajo Código Azul, el protocolo de emergencia cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación en la noche.

Los albergues de la ciudad tienen una política de puertas abiertas en los periodos de Código Azul, lo que se traduce en que no se rechaza a nadie. Asimismo, la Gran Manzana ha abierto más de una docena de centros de acogida, abiertos a cualquier persona que lo requiera en medio de las heladas.

La agencia de Manejo de Emergencias de la ciudad ha advertido a los ciudadanos sobre otros peligros del frío extremo, incluyendo tuberías congeladas, carreteras heladas y vehículos con problemas para arrancar.

Se espera que otra oleada de aire del Ártico llegará el martes en la noche y el miércoles, con sensación térmica por debajo de cero para la mañana del miércoles, expresó la agencia.

“Estas condiciones son potencialmente mortales para cualquier persona expuesta por un período prolongado”, escribió en X el Departamento de Gestión de Emergencias, junto con consejos para mantenerse abrigado y seguro. “Este es un evento de frío prolongado y severo. Es importante tomar precauciones ahora”.

Sigue leyendo:

• EE.UU. espera vuelta a la normalidad el miércoles en los vuelos tras tormenta invernal

• Tormenta invernal golpea la economía de EE.UU.: apagones, vuelos cancelados y costos millonarios

• NYC superó la tormenta invernal pero todavía hay mucho trabajo por hacer