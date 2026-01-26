NYC superó la tormenta invernal pero todavía hay mucho trabajo por hacer

“Nueva York superó la tormenta. Si bien lo peor ya pasó, aún queda mucho por hacer mientras limpiamos la nieve y restauramos nuestra ciudad”, concluyó este lunes el alcalde Zohran Mamdani luego del paso de la tormenta invernal ‘Fern’ este domingo, que dejó entre 10 y 14.9 pulgadas en los cinco condados. La mayor cantidad en cinco años.

El objetivo de la Ciudad es que todos los servicios se restablezcan por completo este martes, con las calles, aceras y avenidas más despejadas y los estudiantes de regreso a clases presenciales.

Los datos preliminares muestran que casi 375,000 estudiantes y padres, casi el 80% de los estudiantes esperados, se conectaron con éxito a las aulas virtuales, con el apoyo de más de 125,000 educadores.

Al despertar de este lunes, la Gran Manzana trataba de volver a la normalidad en medio de operativos municipales de limpieza y llamados de precaución a los neoyorquinos ante el riesgo de aparatosas caídas en las calles, en un momento en que las aceras serán más resbaladizas.

Asimismo, las autoridades municipales recomendaron a los pasajeros que prevean tiempo adicional para sus viajes en el sistema de transporte público. Se registraron algunos retrasos en los trenes expresos.

“Aunque la limpieza de la nieve está en marcha: aún no hemos superado la situación. Las condiciones climáticas peligrosas persisten durante toda la semana con temperaturas gélidas, lo que ejerce presión sobre los servicios públicos y las infraestructuras. Los neoyorquinos vulnerables siguen en riesgo”, subrayó Zach Iscol, comisionado del Departamento de Manejo de Emergencias (NYCEM)

En el Alto Manhattan el fenómeno climático causó mayor presencia de nieve, que se elevó a 14.9 pulgadas, lo cual como es predecible, causó el atascamiento de centenares de carros estacionados.

“No creo que pueda sacar el carro de aquí, a menos que tenga ayuda de equipos especiales”, decía un taxista resignado en Harlem.

Las autoridades municipales han limpiado kilómetros de aceras, pero advierten que persisten condiciones resbaladizas en algunas localidades. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

Paciencia con la basura

Los funcionarios del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) pidieron a los residentes que tuvieran paciencia con la recolección de basura, ya que los equipos están priorizando la remoción de nieve. Se enviaron 551 trabajadores con palas a las paradas de autobús e intersecciones para despejar el camino a los pasajeros y peatones.

“No vamos a bajar el ritmo. Tenemos cientos de trabajadores de emergencia quitando nieve hoy, con especial énfasis en asegurar que las áreas alrededor de las escuelas estén listas. Dada la intensa y persistente ola de frío, pronto activaremos las operaciones de deshielo, instalando grandes máquinas que pueden derretir hasta 120 toneladas por hora”, informó Javier Lojan, comisionado de DSNY.

Alerta con los más vulnerables

Por su parte, los equipos de asistencia intensificaron sus esfuerzos para conectar a los neoyorquinos vulnerables en refugios. De igual forma, se insta a llamar al 311 si se sabe de alguien que pueda necesitar ayuda.

Los protocolos de Alerta Azul reforzados están vigentes desde el viernes por la noche y permitieron que los equipos de asistencia social realizaran 170 traslados de desamparados a refugios, centros de acogida, camas de estabilización, centros de atención diurna y hospitales durante el fin de semana. La gran mayoría de estos traslados fueron a refugios.

Cinco personas fueron encontradas muertas en calles de la ciudad de Nueva York el sábado 24 de enero, aunque las autoridades continúan investigando si los efectos del frente polar causaron estos decesos. No se reportaron casos similares desde el domingo hasta la mañana del lunes.

“Lo que sabemos es que varias de las personas que perdieron la vida en Nueva York habían tenido contacto con nuestro sistema de albergues en el pasado. Todavía es demasiado pronto para compartir un diagnóstico más amplio. Sin embargo, como ustedes han dicho, y creo que muchos neoyorquinos lo saben, este tipo de frío no lo habíamos visto en ocho años, y es muy debilitante”, informó el alcalde Mamdani.

Zohram Mamdani enfrenta su primera gran prueba de fuego como mandatario municipal: “ya lo peor pasó” (Foto: M. Appleton. NYC Mayoral Office)

El dato: