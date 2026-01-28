Por qué debes pensar dos veces antes de comprar carne en Walmart

Un análisis reciente ubicó al departamento de carnes de Walmart entre los puestos más bajos del ranking de calidad, principalmente por problemas de consistencia y frescura que obligan al cliente a examinar con lupa cada paquete antes de llevarlo a casa.

De acuerdo con una evaluación de Food Republic, que clasificó a 12 grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos, Walmart quedó en el lugar 10, debido a diversos factores que van desde precios poco claros hasta dudas sobre la calidad de algunos productos cárnicos.

Aunque no se afirma que comprar carne ahí sea inseguro, sí se advierte que el consumidor debe invertir más tiempo para encontrar cortes en buen estado.

Uno de los principales señalamientos es la falta de uniformidad en la calidad.

En reseñas en línea, algunos clientes han compartido imágenes de carne con fibras oscurecidas, empaques inflados o productos que, aunque lucen aceptables por fuera, presentan problemas al abrirse.

Otros consumidores reportaron haber encontrado huesos en pechugas de pollo supuestamente deshuesadas o pedidos para recoger con carne próxima a caducar al día siguiente.

Carne roja

La carne de res debe verse roja y fresca. Expertos recomiendan evitar cortes que presenten tonos marrones o signos de oxidación, ya que esto indica pérdida de frescura.

Además, un buen corte no debería tener bordes irregulares ni restos sueltos de grasa o carne. El marmoleo debe ser uniforme y acorde al tipo de corte.

Carne de cerdo

El cerdo fresco debe tener un color rosado claro. Si la carne luce blanca o gris, es mejor no comprarla, salvo en productos curados como jamón o tocino, donde los nitratos de sodio pueden oscurecer el color de forma natural.

Al igual que con la res, se aconseja elegir piezas con bordes limpios y sin exceso de tejido irregular.

Pollo

El pollo presenta un problema particular conocido como “pollo leñoso”, una condición causada por el rápido crecimiento de las aves. Aunque es seguro para el consumo, su textura resulta dura y poco agradable.

Si la pechuga se ve demasiado pálida, con líneas blancas, bultos extraños o vetas visibles, conviene elegir otro paquete. El pollo fresco debe ser de un rosa suave y la grasa, ligeramente amarilla, no blanca intensa.

Carnes frías y embutidos

En el caso de las carnes para sándwich, Walmart dejó de ofrecer el servicio de rebanado fresco desde el año 2000, cuando sus cortadores de carne se sindicalizaron.

Desde entonces, los productos ya vienen rebanados y empaquetados, lo que reduce su vida útil al estar expuestos al aire y a bacterias por más tiempo. Además, el cliente no puede elegir el grosor del corte, lo que limita la personalización.

Qué revisar antes de comprar

Especialistas recomiendan revisar siempre la fecha de empaque, el color y el estado del empaque antes de colocar carne en el carrito. Si el paquete está inflado, húmedo o con olor extraño, lo mejor es descartarlo.

En supermercados de gran volumen como Walmart, la clave está en no tomar el primer producto que se ve, sino comparar y elegir con cuidado.

