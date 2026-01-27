Demandan a Costco por su pollo rostizado de $4.99

Una demanda colectiva fue presentada en una corte federal de San Diego contra Costco, acusando a la cadena de ofrecer información engañosa sobre uno de sus productos más populares: el pollo rostizado Kirkland Signature que se vende por $4.99 dólares.

De acuerdo con documentos judiciales, la demanda fue interpuesta el jueves en representación de Anatasia Chernov, residente de Escondido, y Bianca Johnston, residente de Big Bear.

Ambas alegan que Costco promociona su pollo rostizado como un producto que no contiene conservadores, tanto en su sitio web como en letreros dentro de las tiendas, pese a que la lista de ingredientes incluye fosfato de sodio y carragenina.

Según la querella, las demandantes aseguran que no habrían comprado el producto o habrían pagado menos por él si hubieran sabido que contenía esos aditivos.

El documento legal también sostiene que esta práctica no sería un caso aislado, sino que Costco habría engañado sistemáticamente a los consumidores por decenas o quizás cientos de millones de dólares mediante esta forma de publicidad presuntamente falsa.

El abogado de las demandantes, Wesley M. Griffith, criticó directamente el contraste entre la publicidad y la información del producto.

En un comunicado afirmó: “Los consumidores confían razonablemente en afirmaciones claras y visibles como ‘Sin conservadores’, especialmente cuando deciden qué van a comer ellos y sus familias. La propia lista de ingredientes de Costco contradice su mercadotecnia. Eso es ilegal y es injusto”.

Hasta el momento, Costco no ha emitido comentarios públicos sobre la demanda.

El caso buscará determinar si el uso de ciertos aditivos invalida la afirmación de ‘sin conservadores’ y si los clientes fueron inducidos a comprar el producto bajo información incorrecta.

