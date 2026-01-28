Rubio sobre Venezuela: “Estamos preparados para usar la fuerza si otros métodos fallan”

El Secretario de Estado, Marco Rubio, presentó ante el Senado una estrategia de “máxima cooperación” para la transición en Venezuela, el cual está apoyado en dos pilares: la advertencia de una intervención militar y el control total sobre el presupuesto derivado del petróleo.

El jefe de la diplomacia estadounidense fue directo al señalar que la Administración Trump no descarta acciones armadas para cumplir sus objetivos en la región. Rubio enfatizó que la prioridad es la colaboración, pero advirtió sobre las consecuencias de un bloqueo en las negociaciones.

“Estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan… Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio”, declaró Rubio al respecto.

Control absoluto del dinero del petróleo

La segunda línea estratégica establece que el Tesoro de EE. UU. gestionará directamente las ganancias de los hidrocarburos venezolanos. El dinero se depositará en una cuenta bloqueada bajo supervisión estadounidense, eliminando la autonomía del gobierno local sobre estos activos.

“Diremos: ‘En esto se puede gastar este dinero’. Nos presentarán una solicitud de presupuesto: ‘Queremos usar el dinero en estas cosas’. Parte de las ganancias se destinará a financiar un proceso de auditoría”, agregó.

Inclusión de María Corina Machado en el proceso

Pese al control institucional que hoy ejerce el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, Rubio señaló que buscan un escenario de apertura. Afirmó que, aunque “el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen”, el objetivo es lograr una “transición hacia una situación en la que María Corina y otras personas puedan formar parte”.

El Secretario de Estado tiene previsto reunirse con Machado tras su reciente visita a la Casa Blanca, con el fin de integrarla formalmente en la ruta de estabilización del país suramericano.