Chelsea presta a la joya de Ecuador, Kendry Páez a River Plate de Argentina

River Plate dio un golpe sobre la mesa en el mercado de pases de Argentina al concretar el arribo del ecuatoriano, Kendry Páez, una de las promesas más importantes del fútbol europeo.

El equipo argentino acordó con el Chelsea la cesión de Kendry Páez, extremo de 18 años que estaba a préstamo en el Racing de Estrasburgo. El joven atacante irrumpió en el fútbol con Independiente del Valle al debutar de manera profesional con 15 años.

Cuando todo indicaba que el mercado del equipo de Marcelo Gallardo se había cerrado con las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, el panorama cambió de manera rotunda con la contratación de Páez.

Según informó el periodista especializado en fichajes del fútbol europeo Fabrizio Romano, ambas instituciones ya acordaron el traspaso mediante un préstamo por un año. “Páez viaja a Buenos Aires para someterse a pruebas médicas como solución ideal para su desarrollo”, destacó el italiano.

🚨💣 EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! 🔴⚪️#CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.



Season long loan agreed ✈️ pic.twitter.com/F7PuOz3Qzr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

Joven promesa del fútbol ecuatoriano

Kendry Páez centró los flashes del fútbol a los 15 años. Luego de destacarse en los combinados juveniles de la Tricolor, el 25 de febrero de 2023 debutó de manera profesional con Independiente del Valle y le convirtió un gol a Mushuc Runa, en un encuentro correspondiente a la Serie A de Ecuador (Primera División).

Rápidamente se convirtió en una pieza clave del elenco ecuatoriano y el Chelsea anunció su fichaje el 5 de junio del mismo año, tras un pago de cerca de $12.000.000 de dólares, según Transfermakt.

“El ecuatoriano, que se unirá al Chelsea después de cumplir 18 años, ya se ha ganado una reputación en Sudamérica como uno de los jóvenes talentos más brillantes y creativos del momento, gracias a su combinación de hábil regate junto con la visión y técnica para abrir las defensas con sus pases”, describió la institución de la Premier League en aquel entonces.

Antes de ser mayor de edad y recalar en el fútbol europeo, Kendry Páez se transformó en una estrella en su país. A sus 16 años se estrenó con la selección mayor de Ecuador en la victoria por 2-1 contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, donde el joven extremo fue titular.

Una vez cumplidos los 18 años, Kendry Páez concretó su arribo al Chelsea a mediados de 2025. “El acuerdo para traer a Páez a Stamford Bridge se cerró en junio de 2023, pero recién pudo completar su traslado después de cumplir 18 años en mayo”, confirmó el Chelsea en un comunicado oficial.

Seguir leyendo:

Escándalo en Ecuador: pillan a la joya del Chelsea Kendry Páez fumando en fiesta nocturna

Kendry Páez en la lista de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Uruguay por eliminatorias

Brasileño Mano Menezes asume como nuevo DT de selección de Perú