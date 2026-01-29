Brasileño Mano Menezes asume como nuevo DT de selección de Perú

Este jueves 29 de enero, el entrenador brasileño Mano Menezes fue presentado como nuevo técnico de la selección de Perú de cara a las Eliminatorias 2030.

El brasileño de 63 años, que viene de dirigir a Gremio de Erick Noriega, posó con la ‘bicolor’ y respondió las preguntas de los periodistas que se hicieron presentes en un hotel de San Isidro.

Menezes señaló que dirigir a Perú es “un gran reto” para su carrera y que la oportunidad de construir un equipo lo motiva. Por otro lado, indicó que hará un plantel de experimentados y jóvenes, dejando las puertas abiertas a jugadores veteranos. Además, comparó el talento de los peruanos con el juego de los brasileños.

Séptimo brasileño en dirigir a Perú

El anterior fue Paulo Autuori, que naufragó en su intento de meter a Perú en el Mundial de Alemania 2006.

“Quiero darle la gran bienvenida a nuestro profesor Mano Menezes”, dijo el presidente de la FPF, Agustín Lozano, durante la presentación del DT brasileño, presente en el acto.

Perú se clasificó por única vez en este siglo a un Mundial, el de Rusia 2018, dirigido por el argentino Ricardo Gareca.

En las pasadas eliminatorias selló la peor campaña de su historia, al quedar noveno entre diez selecciones.

“Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes, pero estamos aquí para retomar ese camino para que Perú sea protagonista”, afirmó Menezes en conferencia de prensa tras su presentación.

Menezes tiene un gran reto al ponerse al frente de un equipo golpeado anímicamente tras el fracaso en el último premundial.

Auguró mejores tiempos para la selección inca: “Vamos a construir un proyecto de cuatro o cinco años. Prometemos al pueblo peruano que venimos aquí para trabajar mucho”.

