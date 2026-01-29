Esta es la mínima cantidad de dinero que debes tener para ser considerado de clase media a los 55

Llegar a los 55 años con estabilidad financiera no depende solo del sueldo mensual, sino del patrimonio acumulado a lo largo de la vida. De acuerdo con especialistas en finanzas, a esa edad el enfoque deja de estar en los ingresos y pasa a centrarse en los activos, la capacidad de resistencia financiera y la preparación para el retiro.

El patrimonio neto, la verdadera medida

El analista financiero y profesor de finanzas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Dennis Shirshikov, explicó que a los 55 años el concepto de clase media –especialmente clase media alta– se define principalmente por el patrimonio neto, es decir, el valor total de los activos menos las deudas.

Según sus estimaciones, el punto de partida para considerarse dentro de este grupo suele ubicarse alrededor de $1,000,000 en patrimonio neto, aunque la cifra puede variar dependiendo de la ubicación, el estilo de vida y el costo de la vivienda.

“El umbral importa menos como un número fijo y más como una medida de resiliencia, lo que significa que el hogar puede soportar interrupciones de ingresos, afrontar gastos importantes y mantenerse en camino hacia la jubilación sin una presión financiera drástica”, señaló Shirshikov.

Por qué $1 millón marca la diferencia

Alcanzar ese nivel de patrimonio normalmente implica contar con:

–Ahorros acumulados

–Cuentas de retiro como 401(k)

–Plusvalía en una vivienda

–Inversiones diversificadas

Más que lujos, este nivel permite estabilidad, margen de maniobra ante emergencias y una transición más tranquila hacia el retiro.

Cómo se llega a ese nivel a los 55

Shirshikov explicó que quienes alcanzan ese patrimonio suelen hacerlo gracias a hábitos constantes más que a golpes de suerte.

“El camino suele reflejar hábitos financieros y no ganancias inesperadas, con el interés compuesto haciendo la mayor parte del trabajo”, indicó.

Entre las prácticas más comunes destacan:

–Aportaciones constantes a cuentas de retiro

–Control del endeudamiento, especialmente de alto interés

–Estrategias de inversión a largo plazo

–Compra de vivienda sin sobrecargar el presupuesto

Las tres claves para construir patrimonio

El especialista señaló tres áreas fundamentales:

1. Incrementar las aportaciones a cuentas de retiro desde edades tempranas

2. Mantener los costos de vivienda en niveles manejables

3. Contar con liquidez suficiente para enfrentar imprevistos

“Estos pasos dan a las personas una base estructural para construir un patrimonio significativo con el tiempo”, afirmó Shirshikov.

Una carrera de largo plazo

El patrimonio a los 55 años refleja decisiones tomadas décadas atrás.

“El patrimonio a los 55 es el resultado de las decisiones tomadas a los 25, 35 y 45 años, por lo que la clave es la constancia y no la perfección”, concluyó Shirshikov.

Este análisis cobra mayor relevancia en un país que envejece rápidamente y donde cada vez más personas se acercan a la jubilación sin una preparación financiera sólida.

Sigue leyendo:

–Cuánto dinero debes tener para ser considerado pobre, de clase media y rico en EE.UU.