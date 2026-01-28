Cuánto dinero debes tener para ser considerado pobre, de clase media y rico en EE.UU.

Un análisis reciente basado en los datos más actuales de la Reserva Federal ofrece una radiografía clara –aunque polémica– de cuánto patrimonio necesita un hogar en Estados Unidos para ser considerado pobre, de clase media o rico, en un escenario marcado por la inflación y la preocupación por el costo de vida.

El estudio toma como referencia el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre activos y deudas, utilizando cifras de la Federal Reserve Board y fue interpretado por el analista financiero y autor Geoff Schmidt, en declaraciones a Benzinga.

Cuándo se considera pobreza económica

De acuerdo con este análisis, un hogar estadounidense con un patrimonio neto de $20,856 o menos puede ser clasificado como pobre.

En este nivel, las personas generalmente no son propietarias de vivienda y destinan la mayor parte de sus ingresos a gastos esenciales como renta, alimentos y servicios básicos, con poca o nula capacidad de ahorro.

El umbral de la clase media

Un hogar de clase media tiene un patrimonio neto promedio cercano a los $193,000.

Este grupo suele contar con equidad en su vivienda, ahorros y algún fondo de retiro, como un plan 401(k), lo que les permite cierta estabilidad financiera, aunque sin grandes lujos.

Qué significa ser acomodado

Según los parámetros de la Reserva Federal, una familia considerada acomodada posee un patrimonio aproximado de $1.6 millones.

Con este nivel de riqueza, es común tener ingresos disponibles para viajes familiares, fondos universitarios y donaciones periódicas.

El punto en el que empieza la riqueza

Para ser considerado rico, el patrimonio neto de un hogar debe acercarse a los $3.8 millones.

Este nivel de capital puede permitir la adquisición de múltiples propiedades y una mayor diversificación de inversiones.

El exclusivo 1% más rico

En la cima de la pirámide económica se encuentra el 1% más rico, con patrimonios de $11.6 millones o más, un grupo que suele gozar de un alto nivel de libertad financiera y lujo.

Percepción pública vs. datos oficiales

Schmidt reconoce que estas cifras no coinciden del todo con la percepción social. El Schwab 2024 Modern Wealth Survey reveló que muchos estadounidenses consideran que:

–$778,000 equivale a estar financieramente cómodo

–$2.5 millones representa ser rico

–$11 millones define una riqueza de élite

