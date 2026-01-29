Jueza del Supremo de EE.UU. Sonia Sotomayor presentará su nuevo libro en Puerto Rico

SAN JUAN – La jueza de descendencia puertorriqueña Sonia Sotomayor, primera latina en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, presentará el 13 de febrero próximo en la Universidad de Puerto Rico (UPR), campus de Río Piedras (San Juan), su nuevo libro ilustrado “¡Solo Brilla! Como ser una mejor versión de ti”.

Así lo informó este jueves Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la UPR, donde Sotomayor asistirá para exhibir su trabajo literario ilustrado por la artista Jacqueline Alcántara y que publicó en septiembre de 2025, según detalló un comunicado de prensa.

“Es un gran honor recibir a la jueza Sotomayor en nuestro campus para la presentación de este libro“, afirmó Neptune en referencia a la publicación que se convirtió en un best seller del New York Times.

“Nos honra dar la bienvenida a Sonia Sotomayor para que comparta la extraordinaria historia de su madre y la profunda influencia que tuvo en su vida“, añadió.

Según se detalló en el comunicado, “¡Solo Brilla! Como ser una mejor versión de ti” cuenta la historia de una niña de Puerto Rico que tenía la increíble capacidad de ver las cualidades únicas de los demás y ayudarlos a brillar al máximo.

“Había una vez una niña que creció en Puerto Rico con una habilidad increíble: hacía brillar a todos a su alrededor. Escuchaba, comprendía, trabajaba duro y sacaba a relucir la belleza de cada persona que conocía”, destacó el comunicado.

Sotomayor también es autora de los libros “Mi Mundo Adorado”, “Pasando Páginas”, “El Mundo Adorado de Sonia Sotomayor”, “¡Solo Pregunta!” y “¡Solo Ayuda!”.

