Legisladores de Nueva York allanan el camino para un salario mínimo de $30 por hora

Legisladores del estado de Nueva York iniciaron esta semana la campaña “Salario Digno para Todos”, preámbulo a la presentación formal de una propuesta para incrementar el salario mínimo legal y erradicar cualquier remuneración inferior al monto establecido.

En una economía en donde la clase trabajadora sigue siendo expulsada de Nueva York por los altos costos de la renta, los alimentos y los servicios, este paquete legislativo allana el camino para elevar el salario mínimo a un nivel más cercano al costo de la vida.

Legisladores y activistas enfatizan en esta campaña que la asequibilidad significa “precios más bajos pero también salarios más altos”.

Bajo el criterio de los impulsores de esta iniciativa, como primer paso inmediato hacia un verdadero salario digno, se eliminarían las escalas salariales como las que aplican a los trabajadores de restaurantes que reciben propinas, los trabajadores con discapacidades y los trabajadores encarcelados.

El paquete patrocinado por la senadora estatal Julia Salazar, elevaría el sueldo mínimo para acercarlo a un ingreso digno, vinculándolo al costo de vida real, incluyendo un estándar a largo plazo que se acerque a los $30 por hora.

Hasta ahora no queda claro cuál sería el plazo para que el ingreso llegue a esa cantidad, la cual coincide con el ingreso por hora que perfiló en la campaña el alcalde Zohram Mamdani, para que esté vigente en la Gran Manzana en 2030.

Un salario único digno

Según la Calculadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un salario digno para una persona soltera sin hijos en la ciudad de Nueva York, debería precisamente estar alrededor 30 dólares por hora.

El salario digno se define como el pago por hora que una persona en un hogar debe ganar para mantenerse a sí misma y/o a su familia, trabajando a tiempo completo, es decir, 2080 horas al año.

“Las personas en mi distrito tienen varios trabajos y aun así no les alcanza para vivir. En un momento en que las familias trabajadoras están bajo una gran presión, los legisladores estatales tienen la responsabilidad y la oportunidad de dar un paso al frente” dijo Salazar.

El proyecto de ley también eliminaría las disparidades regionales en los niveles de salario mínimo e indexaría los aumentos futuros a los indicadores del costo de vida, para que los ingresos de los trabajadores no se queden atrás nuevamente.

El paquete también incluye la Ley de Salario Justo Único (One Fair Wage) que eliminaría el salario por debajo del mínimo para los trabajadores de restaurantes y del sector hotelero que reciben propinas y proporcionaría un crédito escalonado para los empleadores para apoyar la transición.

Una propuesta complementaria aumentaría los salarios de los trabajadores con discapacidades y de los trabajadores encarcelados, y permitiría a los gobiernos locales adoptar salarios mínimos más altos cuando los costos locales así lo requieran.

Un acto de equilibrio

Los defensores también señalaron los hallazgos de un nuevo informe de la organización One Fair Wage, que muestra que casi 318,000 trabajadores que reciben propinas fueron excluidos de los aumentos salariales vigentes en Nueva York desde el 1 de enero, el cual subió a $17 por hora en NYC, Westchester y Long Island.

El reporte encontró que esas políticas de salario mínimo que excluyen a quienes ganan propinas, continúan deprimiendo los ingresos en toda la industria de restaurantes y que muchos trabajadores con bajos salarios, ganan demasiado poco para beneficiarse de las propuestas de asequibilidad basadas en impuestos.

Los patrocinantes que aspiran que esta legislación sea aprobada este mismo año, argumentaron que las leyes de salario mínimo inferior al estándar, trasladan los costos laborales a los trabajadores y clientes en lugar de a los empleadores.

“Eliminar el salario mínimo de varios niveles es la forma de lograr aumentos reales, en cada cheque de pago, para estos trabajadores que han sido marginados”, razonó la asambleísta de Queens González-Rojas, una de las patrocinantes de esta legislación.

“Arruinaría negocios”

Mientras legisladores estatales dicen que esta estrategia de ajustes está diseñada para ayudar a los trabajadores, los propietarios de pequeñas empresas lo describen generalmente como un acto de equilibrio entre mantener sus negocios abiertos y no trasladar demasiados costos a los clientes.

De manera clara, Tom Grech, presidente de la Cámara de Comercio de Queens, expresó a medios locales el año pasado, que los comerciantes de ese condado, de los cuales el 90% tiene 10 empleados o menos, están preocupados por las propuestas de un aumento salarial de estas proporciones.

“El comerciante promedio no puede permitirse este ajuste en este momento. Eso arruinaría sus negocios. Tendrían que despedir empleados”, reaccionó.

La promesa del alcalde

El alcalde Zohran Mamdani durante la campaña electoral propuso aumentar el salario mínimo de la ciudad de Nueva York a 30 dólares por hora para 2030.

En sus actos de campaña promovió la idea de que la Gran Manzana “debe ser pionera y establecer sueldos que satisfaga mejor las necesidades de los neoyorquinos ante el aumento descontrolado del costo de vida”, que afecta gravemente la economía familiar y obliga a muchos a abandonar sus hogares e incluso la ciudad.

El ambicioso plan, contempla que el mandatario colabore con el Concejo Municipal para aprobar una nueva ley de salario mínimo, aumentando gradualmente el ingreso que en ese momento era de 16,50 dólares, hasta alcanzar los 30 dólares.

Si bien la Legislatura estatal ha sido el único organismo en Nueva York con la potestad de fijar el salario mínimo general, Mamdani esgrimió que existen vías legales que otorgarían esta autoridad a la cámara municipal, la cual actualmente cuenta con una mayoría demócrata alineada con el alcalde.

“Actualmente, si ganas el salario mínimo en la ciudad, simplemente no puedes permitirte seguir viviendo aquí. Tenemos que cambiar eso”, subrayó.

Según la propuesta de Mamdani, el salario mínimo de la ciudad aumentaría a 20 dólares por hora en 2027, a 23,50 dólares en 2028, a 27 dólares en 2029 y a 30 dólares en 2030.

A partir del 1 de enero de 2031, se incrementaría automáticamente cada año en función del aumento del costo de vida o del aumento de la productividad. Lo que sea mayor en ese momento.

“Gano más, vivo menos”

En Nueva York, si bien el salario mínimo ha experimentado un incremento significativo en términos nominales en los últimos años, todo apunta a que una considerable proporción de los trabajadores aún confronta una severa limitación en su poder adquisitivo.

Por ejemplo, Miguel González, un trabajador de la construcción ecuatoriano, residenciado en Queens desde hace 15 años, dice que no gana salario mínimo. Asegura “que ahora gana mucho más, pero vive peor”.

“Lo primero que uno siente, es que debes mandar mucho menos dinero a tu país. Todavía tengo allá a mi mamá y con todo el dolor, a veces le tengo que decir que no le puedo mandar tanto como antes. Ganó mucho más que cuando llegué, pero vivo menos. El año pasado todo aumentó: la renta, el cable y la electricidad”, contó el migrante.

La realidad económica para muchos neoyorquinos es que el aumento del salario por hora, aunque bienvenido, es rápidamente absorbido por el costo de la vivienda, que representa el gasto más elevado.

“Antes vivía con un compañero. Ahora tuvimos que meter a otro para poder respirar más con la renta. Y tu sabes mientras más gente vive en una casa, más problemas hay. Pero es la única forma de sobrevivir”, reconoció Miguel.

Según un informe de la firma inmobiliaria M.N.S. Real Estate, el alquiler promedio de unidades tipo estudio, de una y dos habitaciones aumentó en Queens en 2025 en comparación con el año anterior.

El alquiler promedio general en ese condado, hogar de millones de familias de la clase trabajadora, aumentó de $2,781 en enero de 2024 a $2,902 en enero de 2025, lo que representa un incremento del 4.38% en ese período.

Si bien todos los tipos de apartamentos experimentaron aumentos en el alquiler promedio, los estudios registraron el mayor crecimiento porcentual.

Lo que está vigente:

En 2023 la gobernadora Kathy Hochul anunció el acuerdo presupuestario para el año fiscal 2024 que incluyó un plan para ayudar a los neoyorquinos de bajos salarios a mantenerse al día con el aumento del costo de vida al aumentar el salario mínimo de Nueva York durante tres años y luego vincular los aumentos futuros a la inflación.

El 1 de enero de 2024, el salario mínimo aumentó a $16 en la Ciudad de Nueva York y los condados de Nassau, Suffolk y Westchester, y a $15 en todas las demás partes del Estado.

En 2025 y 2026, el salario mínimo aumentó $0,50 adicionales cada año, después el salario mínimo estatal aumentará a una tasa determinada por el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores oficinistas para el noreste del estado.