Nueva York será la última parada de la gira de la Copa del Mundo en Estados Unidos

Nueva York será la conclusión y última parada de la gira de la Copa del Mundo por Estados Unidos. El trofeo, que recorrerá 20 estaciones en diferentes partes del territorio nacional, llegará a la ciudad que nunca duerme el 3 de junio.

Nueva York y Nueva Jersey recibirán la Copa del Mundo en el último día de la gira y a falta de poco más de una semana para el inicio del Mundial 2026. La locación y el horario no han sido confirmados.

Las personas interesadas tendrán que iniciar un proceso de registro en la página oficial del patrocinador del tour. Cada usuario tendrá la oportunidad de obtener hasta cuatro entradas. Los boletos son gratuitos y la entrada será por orden de llegada.

¿En qué consiste el Tour de la Copa del Mundo?

En cada parada, las comunidades locales y los fans tendrán acceso para ver el trofeo en espacios recreativos con actividades inmersivas y dinámicas interactivas con organización de la FIFA.

A falta de 133 días para el inicio del Mundial 2026, se conoció el pasado martes que el próximo 24 de junio empezará en Los Ángeles el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de Coca-Cola.

Sin embargo, el trofeo de la Copa del Mundo tendrá 75 paradas en todo el mundo durante 150 días. El pasado 3 de enero comenzó su recorrido en Riad, Arabia Saudita.

El trofeo original de la Copa Mundial visitará a 30 asociaciones miembros de la FIFA. La gira no solo será por Estados Unidos, también recorrerá los otros dos países anfitriones del torneo: México y Canadá.

Además, el tour continuará por las futuras sedes del Mundial, tanto masculino como femenino. Esto incluye a Marruecos, Portugal, España y Brasil.

Paradas del Tour Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos

Los Ángeles, 24-25 de marzo.

Las Vegas, 28 de marzo.

San Francisco, 29-30 de marzo.

Salt Lake City, 1 de abril.

Portland, 4 de abril.

Seattle, 5-6 de abril.

Chicago, 14-15 de abril.

St. Louis, 17 de abril.

Kansas City, 18-19 de abril.

Dallas, 25-26 de abril.

Austin, 28-29 de abril.

San Antonio, 30 de abril.

Houston, 2-3 de mayo.

Nueva Orleans, 5 de mayo.

Birmingham, 7 de mayo.

Miami, 9-10 de mayo.

Orlando, 11-12 de mayo.

Atlanta, 15-16 de mayo.

Filadelfia, 21 de mayo.

Boston, 30-31 de mayo.

Nueva York, 3 de junio

Nueva Jersey, 3 de junio.

Sigue leyendo:

· Fan Zone del Mundial 2026 para Nueva York estará en Queens

· Joseph Blatter pide a los aficionados boicotear Mundial 2026: “Manténganse alejados de Estados Unidos”

· Lanzaron el “FIFA Pass”: El sistema que permite conseguir tu cita de visa para el Mundial 2026