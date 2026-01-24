Lanzaron el “FIFA Pass”: El sistema que permite conseguir tu cita de visa para el Mundial 2026

El Trionda está a menos de cinco meses para que empiece a rodar en el Mundial 2026, por este motivo Estados Unidos y la FIFA activaron una herramienta especial dirigida a los aficionados extranjeros que planean asistir al torneo.

Se trata del “FIFA Pass”, un nuevo esquema diseñado para agilizar uno de los principales obstáculos logísticos: la obtención de la visa estadounidense.

El mecanismo, cuyo nombre completo es FIFA Priority Appointment Scheduling System, funciona de manera voluntaria y está enfocado exclusivamente en personas que ya cuentan con boletos oficiales para partidos del Mundial.

A través de este sistema, los aficionados pueden acceder a citas prioritarias para la entrevista consular, un paso indispensable para ingresar a territorio estadounidense.

FIFA World Cup 2026™ ticket holders who will travel to U.S. matches this year — we’re giving you prioritized access to U.S. visa appointments! If you bought a ticket directly from FIFA, you can now opt in for FIFA PASS on https://t.co/5RcZWc96K0! pic.twitter.com/ZWMallqLwK — Department of State (@StateDept) January 24, 2026

Busca reducir plazos para la cita de la visa

La iniciativa busca atender un problema recurrente en procesos migratorios, ya que en varios países los tiempos de espera para una cita de visa pueden extenderse por meses. Con el FIFA Pass, las autoridades pretenden reducir esos plazos y permitir que los asistentes al Mundial organicen su viaje con mayor anticipación y certidumbre.

El programa fue presentado oficialmente en noviembre de 2025 durante un acto realizado en la Casa Blanca, en el que participaron funcionarios del gobierno de Estados Unidos y directivos de la FIFA, incluido su presidente, Gianni Infantino. Desde entonces, el sistema comenzó a perfilarse como una solución ante la alta demanda de visados prevista para el torneo de 2026.

🇺🇸⚽️ | Trump y el presidente de la FIFA anuncian el "FIFA PASS", que permitirá a los poseedores de entradas para la Copa del Mundo solicitar visas estadounidenses por la vía rápida para asistir a "la Copa del Mundo más grande e inclusiva de la historia".

pic.twitter.com/GKgxPkNBQr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2025

El beneficio está disponible únicamente para quienes hayan adquirido entradas oficiales a través de los canales autorizados por la FIFA. No se trata de un requisito obligatorio: los aficionados que no lo consideren necesario o que pertenezcan a países incluidos en programas como el ESTA pueden continuar con sus trámites habituales sin utilizar esta plataforma.

Ventajas del FIFA Pass

Entre las principales ventajas del FIFA Pass se encuentra la posibilidad de agendar entrevistas consulares con prioridad, lo que representa una reducción significativa en comparación con los tiempos estándar de muchas embajadas y consulados. Este acceso preferente se enfoca exclusivamente en la programación de la cita.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el sistema no garantiza la aprobación de la visa. El proceso migratorio se mantiene intacto y todas las solicitudes siguen siendo evaluadas bajo los mismos criterios de seguridad, admisión y revisión consular establecidos por Estados Unidos.

Para solicitar el FIFA Pass, los interesados deben adquirir primero su boleto oficial del Mundial, ingresar posteriormente a la plataforma correspondiente o al portal del Departamento de Estado estadounidense, registrar sus datos junto con la información del boleto, completar el formulario DS-160, programar la entrevista prioritaria y presentar la documentación requerida, incluida la fotografía y el pago de la tarifa.

Esta medida surge como respuesta al volumen histórico de solicitudes que se espera rumbo al Mundial 2026 y tiene como objetivo que los aficionados lleguen al torneo sin contratiempos administrativos antes del inicio oficial, previsto para el 6 de junio.

Great news for FIFA World Cup 2026™ ticket holders who will travel to the United States this year — we’re giving you prioritized access to U.S. visa appointments! If you bought a ticket directly from FIFA, you can now opt in for FIFA PASS on https://t.co/Xmb89itp7Y! This will… pic.twitter.com/OEeyU4jTqO — TravelGov (@TravelGov) January 20, 2026

