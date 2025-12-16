Fan Zone oficial del Mundial 2026 estará en Queens, New York del 17 al 28 de junio

El Comité Anfitrión del Mundial 2026 de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron que el emblemático Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA se transformará en una experiencia inmersiva para los aficionados durante algunos partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El Fan Zone se desarrollará en el Louis Armstrong Stadium entre el 17 y el 28 de junio de 2026, y apunta a ser uno de los grandes puntos de encuentro del Mundial en la región.

En pleno corazón del llamado borough del mundo, el espacio ofrecerá una celebración pensada para familias, comunidades diversas y fanáticos de toda la vida, con el objetivo de acercar la Copa del Mundo a los barrios.

Transformación del USTA Billie Jean King

“Al transformar el mundialmente famoso USTA Billie Jean King National Tennis Center en una experiencia inmersiva para los aficionados, estamos creando un destino emblemático para la Copa Mundial de la FIFA 26 aquí mismo, en Queens”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Y afirmó: “Del 17 al 28 de junio de 2026, el estadio Louis Armstrong cobrará vida con los aficionados al fútbol en la Zona de Aficionados de la Copa Mundial de Queens, que reunirá a familias locales, comunidades diversas y aficionados al fútbol de toda la región de Nueva York/Nueva Jersey para una celebración inolvidable del deporte rey en uno de los lugares más diversos del mundo. ¡Estamos deseando dar la bienvenida al mundo el año que viene!”.

Por su parte, el director ejecutivo del Comité Anfitrión, Alex Lasry indicó: “Acoger la Zona de Aficionados de la Copa Mundial NYNJ 26 en Queens es algo más que ver los partidos, se trata de crear una experiencia auténtica para los millones de personas que visitarán nuestra región”.

“Queremos ofrecer una experiencia que conecte a los aficionados con el escenario mundial y, al mismo tiempo, mostrar el distrito más cosmopolita del mundo como una comunidad que prospera gracias a la diversidad, la cultura y el deporte. Este será el lugar donde el mundo se reunirá, y estamos deseando que sea una experiencia inolvidable”, cerró Lasry.

Cultura, entretenimiento y espíritu global

El NYNJ World Cup 26 Fan Zone Queens contará con transmisiones en vivo de los partidos, entretenimiento para toda la familia, juegos interactivos, muestras culturales, puestos de comida local, venta de merchandising oficial y experiencias de hospitalidad VIP.

Además, el espacio pondrá en valor el espíritu global de Queens, creando un entorno inclusivo y festivo para hinchas de todos los orígenes.

Desde el USTA National Tennis Center, su COO Danny Zausner subrayó el impacto comunitario del proyecto, destacando cómo el deporte puede unir a las personas y generar experiencias compartidas.

En la misma línea, el presidente del borough de Queens, Donovan Richards Jr., señaló que no existe un lugar más representativo para albergar un Fan Zone del Mundial, en un condado donde conviven fanáticos de selecciones de todo el mundo y se hablan cientos de idiomas.

La información sobre entradas para el NYNJ World Cup 26 Fan Zone Queens se dará a conocer a comienzos de 2026. El espacio se suma a las distintas iniciativas impulsadas por la sede New York–New Jersey, que será anfitriona de ocho partidos del Mundial 2026, incluida la gran final, con la misión de que el fútbol se viva no solo en el estadio, sino en cada rincón de la ciudad.

