Joseph Blatter pide a los aficionados boicotear Mundial 2026: “Manténganse alejados de Estados Unidos”

Joseph Blatter, quien fuera presidente de la FIFA entre 1998 y 2015, fue el último en plantarse en contra del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, después de invitar a los aficionados a no asistir al país de las Barras y las Estrellas por seguridad.

Ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la intervención en gran parte del país del ICE, así como las amenazas de aumentar aranceles a aquellos estados europeos que se opongan a que Estados Unidos anexe a Groenlandia como territorio, hacen dudar a muchos sobre si será seguro viajar a la Copa del Mundo.

“Para los aficionados, solo hay un consejo: ¡aléjense de Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”, escribió Blatter a través de su cuenta de ‘X’.

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Advertencia a los fanáticos en Estados Unidos

Blatter renunció a la presidencia de la FIFA el 2 de junio del 2015, tan solo cuatro días después de haber sido reelegido para un quinto mandato, pero impulsado por el escándalo de corrupción conocido como “FIFA Gate”. A finales del año, fue suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol, misma que está vigente hasta el 2027.

Blatter hizo alusión a una entrevista que sostuvo el abogado defensor suizo el jueves para el diario ‘Tagesanzeiger’, y en donde habló sobre la situación que vive el país norteamericano a tan solo meses de la Copa del Mundo.

“El país mismo se encuentra en un estado de tremenda agitación. Lo que presenciamos a nivel nacional la marginación de los oponentes políticos, los abusos de las autoridades migratorias, etc. no incita precisamente a un aficionado a viajar allí”, señaló el jueves 22 de enero Pieth.

Además, agregó que “si un estado se ha convertido en un estado rebelde, no debería permitírsele organizar el Mundial. Esto está estipulado en los estatutos de la FIFA y también en su código de derechos humanos”. Aunque también señaló que “hay muchos precedentes. Y si miramos al futuro, la Copa Mundial de 2034, en términos de derechos humanos, se le ha otorgado a lo peor de lo peor: Arabia Saudita.

Boicot contra el Mundial 2026

Las propuestas de boicot hacia la Copa del Mundo se han extendido en gran parte del mundo. Ten Van de Keuken, un productor de cine holandés fue alguno de ellos, y también lo hizo un político en Alemania recientemente.

“Incluso si no eres fan de Maduro, simplemente destituir a un jefe de estado es bastante problemático. La pregunta ahora es: ¿Debería convocarse un boicot? Pero hay algo aún más simple: ¿Tenemos que llegar a ese punto? El problema es que los jugadores probablemente tengan que hacerlo. Por otro lado, quizás sea hora de que asociaciones como la UEFA y las federaciones nacionales reaccionen. Dejaron que todo se descontrolara” añadió Pieth.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el ‘Premio de la Paz’ durante el sorteo de la Copa del Mundo del 2026. Sin embargo, meses después, las acciones del mandatario hacen cuestionar aquel galardón.

“Infantino juega este juego con virtuosismo. Pensemos en su concesión del premio de la paz. Es casi como si lo hubieran inventado; da la sensación de que es un comediante” agregó Pieth.

Seguir leyendo:

México anuncia “Mundialitos” en todo el país como antesala al Mundial 2026

Lanzaron el “FIFA Pass”: El sistema que permite conseguir tu cita de visa para el Mundial 2026

Dirigente de federación alemana de fútbol propone boicot al Mundial 2026 por culpa de Donald Trump