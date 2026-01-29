Pochettino esquiva las polémicas sobre el Mundial 2026: “No somos políticos”

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, no quiso meterse en las polémicas que hay alrededor del Mundial 2026 en suelo estadounidense.

“Mi trabajo, mi deber, es preparar al equipo, a la selección de Estados Unidos, de la mejor manera posible para rendir. No somos políticos. Somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo”, dijo Pochettino durante una rueda de prensa.

Pochettino no quiso meterse sobre el precio elevado de las entradas en la próxima Copa del Mundo.

For @USMNT head coach Mauricio Pochettino, the FIFA World Cup doesn’t begin in June… it begins in March with friendlies against Belgium and Portugal 🇺🇸 pic.twitter.com/PbsIg8yNKI — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 29, 2026

“Los jugadores deben hablar en el campo, jugando al fútbol. No fuera de él; no es su deber evaluar el precio de las entradas”, sostuvo Pochettino.

Pochettino afirma que jugadores de EE.UU deben rendir en el campo

El entrenador argentino señaló que los miembros de la federación tal vez podrían responder estas preguntas sobre la logística y la polémica que ha envuelto al Mundial a menos de seis meses.

“No nos corresponde a nosotros dar nuestra opinión; nuestra responsabilidad es jugar y rendir en el campo. Quien está a cargo de la Federación, quizá, sí pueda dar la suya (…) Debemos centrarnos en el aspecto deportivo y confiar en la organización que está a cargo del fútbol a nivel mundial, que hará lo correcto”, insistió el técnico.

Las declaraciones de Pochettino se producen en un contexto marcado por los llamados al boicot del Mundial 2026 debido a la situación sociopolítica en Estados Unidos, respaldados esta semana por el expresidente de la FIFA Joseph Blatter.

Alemania considera hacer boicot al Mundial 2026

Un miembro del comité ejecutivo de la federación alemana de fútbol afirma que es hora de considerar un boicot al Mundial debido a las acciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Oke Göttlich, presidente del club St. Pauli de la Bundesliga y uno de los 10 vicepresidentes de la federación alemana, declaró el viernes al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista que “ha llegado el momento” de “considerar y debatir esto seriamente”.

Trump ha sembrado la discordia en Europa con su oferta de adquisición de Groenlandia —un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN— y su posterior amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos que se opusieron a la adquisición.

Sigue leyendo:

Reportan la muerte de un corredor de 33 años durante el maratón de Miami

Tiktoker destrozó su televisor tras gol del arquero del Benfica al Real Madrid (Video)