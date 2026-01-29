Tiktoker destrozó su televisor tras gol del arquero del Benfica al Real Madrid (Video)

El popular creador de contenido francés Mohamed Henni publicó un video en sus redes sociales en el que aparece destrozando su televisor tras el gol de Anatoliy Trubin al Real Madrid, una acción decisiva que dejó sin opciones de clasificación al Olympique de Marsella en la UEFA Champions League, equipo del que es hincha el creador de contenido.

El tanto del arquero ucraniano llegó en el tiempo añadido del partido entre Benfica y Real Madrid, disputado en el Estádio da Luz. Con el marcador 3-2 a favor de los portugueses, Trubin subió al área rival para ejecutar un tiro de esquina y conectó un cabezazo que sentenció el 4-2 definitivo, desatando la euforia en Lisboa y sellando el pase del conjunto luso a los playoffs del torneo.

Ese gol tuvo un impacto directo en otros equipos involucrados en la lucha por avanzar de ronda. Entre los perjudicados estuvo el Olympique de Marsella, que necesitaba que el Real Madrid evitara la derrota para mantener vivas sus opciones de clasificación. La anotación del guardameta del Benfica terminó por eliminar al conjunto francés, provocando la airada reacción de Henni, conocido por sus explosivas respuestas ante los resultados de su equipo.

En el video, que supera los cuatro millones de reproducciones en distintas plataformas, Henni aparece gritando de frustración antes de arremeter contra su televisor, en una escena que rápidamente se volvió viral.

El gol de Trubin se sumó a una lista poco común de anotaciones de arqueros en competiciones europeas y fue uno de los momentos más llamativos de la última jornada de la fase regular de la Champions League.

