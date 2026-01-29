Tom Homan confirma que se quedará en Minnesota “hasta que el problema desaparezca”

El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, confirmó que permanecerá en Minnesota hasta que “el problema desaparezca”, estableciendo una base operativa directa para gestionar las acciones sobre el estado, en medio de las crecientes protestas.

En tal sentido, el denominado Zar de la Frontera aclaró los límites de la colaboración solicitada a las fuerzas de seguridad estatales. Según el director, la administración de Donald Trump no ha requerido que los agentes locales de Minnesota realicen arrestos de carácter migratorio.

No obstante, subrayó que ICE es una “agencia policial legítima que tiene el deber de hacer cumplir las leyes promulgadas por el Congreso que mantienen segura a esta comunidad”.

Homan sobre el rol de la policía local

La estrategia central no busca convertir a la policía local en agentes migratorios, sino en colaboradores operativos. Homan puntualizó al respecto que “no les pedí que fueran oficiales de inmigración”, y especificó que la solicitud es que funcionen como “policías que trabajen con policías para ayudarnos a sacar de las calles a los extranjeros delincuentes”.

El director vinculó la falta de apoyo de ciertas autoridades con riesgos para la seguridad pública, señalando que “las jurisdicciones que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración son santuarios para los delincuentes”.

En el contexto de las protestas actuales en Minneapolis, Homan admitió que el sistema requiere ajustes, mencionando que tanto él como el presidente Trump “han reconocido que se podrían y deberían realizar ciertas mejoras”.

Metodología de las detenciones, según Homan

Las reuniones de Homan han incluido a representantes de ICE, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a funcionarios locales para transmitir “las expectativas del presidente con respecto a las medidas federales de control de inmigración”.

Homan enfatizó que las acciones de ICE no serán indiscriminadas, sino que se basarán en “operaciones de cumplimiento específicas”. Sobre la precisión de estas actividades, concluyó: “Salimos a la calle y sabemos exactamente a quién buscamos”.

Sigue leyendo:

– Dos agentes que dispararon en el tiroteo fatal de Pretti son puestos en licencia

– Tribunal bloquea a ICE y exige liberar a refugiados detenidos en Minnesota

– Convocan huelga nacional para este viernes contra ICE tras muertes en Minneapolis