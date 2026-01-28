Convocan huelga nacional para este viernes contra ICE tras muertes en Minneapolis

El rechazo a las operaciones migratorias federales comenzó a transformarse en una protesta de alcance nacional tras una convocatoria surgida en las Ciudades Gemelas, Minneapolis y Saint Paul, donde activistas y organizaciones llamaron a paralizar el país el viernes 30 de enero.

La propuesta plantea una jornada de interrupción total de la rutina cotidiana —sin trabajo, sin clases y sin consumo— como respuesta a una serie de tiroteos mortales atribuidos a agentes federales de inmigración en distintas ciudades del país.

El llamado se produce en un clima de fuerte indignación social, especialmente en Minnesota, donde en las últimas semanas murieron Alex Pretti y Renee Good durante operativos federales, casos que se suman a los fallecimientos de Silverio Villegas González y Keith Porter Jr., mencionados por los organizadores como parte de un mismo patrón de violencia.

En el comunicado que impulsa la huelga, los convocantes aseguran que estas muertes ocurrieron mientras las víctimas participaban en protestas contra la deportación masiva, lo que —afirman— convierte los hechos en una grave violación de derechos constitucionales.

“Mientras Donald Trump y otros políticos de derecha los difaman como ‘terroristas’, los videos muestran claramente que fueron abatidos a plena luz del día por ejercer su derecho a la protesta”, señala el pronunciamiento.

El texto acusa a ICE, a la Patrulla Fronteriza y a otras agencias federales de ejecutar operativos que describen como detenciones arbitrarias y acciones diseñadas para infundir miedo en barrios inmigrantes.

Para los organizadores, la huelga busca trasladar la protesta del espacio callejero al terreno económico y social, con el objetivo de obligar a Washington a revisar su política migratoria.

Molestia creciente

La convocatoria nacional se apoya en una experiencia reciente: la huelga general realizada en Minnesota la semana pasada, que derivó en el cierre de cientos de comercios y una paralización parcial de actividades tras la muerte de Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos.

Un día después de aquella movilización, la muerte de Alex Pretti, enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos, profundizó la tensión y aceleró la expansión del movimiento hacia otros estados.

El movimiento se presenta como una red abierta y descentralizada, con participación de colectivos en ciudades como Cleveland, Nueva York y Los Ángeles.

Entre los grupos que figuran como aliados aparecen la Campaña de Defensa de las Familias Inmigrantes, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), organizaciones estudiantiles de la Universidad de Minnesota, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles y colectivos de izquierda radical como CodePink.

La convocatoria también ha sido amplificada por figuras del entretenimiento que expresaron públicamente su respaldo en redes sociales: Ellen Degeneres, Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis y otros se han sumado.

