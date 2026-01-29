Trump arremete contra el presidente de la Reserva Federal por congelar las tasas de interés

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar públicamente al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell después de que el organismo decidiera mantener sin cambios las tasas de interés, lo que el mandatario calificó como una acción que “está dañando a nuestro país y a su seguridad nacional”.

A través de su plataforma Truth Social, Trump apodó al funcionario como Jerome “too late” (demasiado tarde) Powell, y criticó la resistencia de la institución a reducir el costo del dinero. Afirmó que Powell “nuevamente se negó a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas”.

El mandatario ha mantenido una postura de que una reducción inmediata de los tipos facilitaría el flujo de capitales hacia el país. Aseguró que “con un mero giro de pluma $MIL MILLONES más entrarían en los EEUU” y exigió de forma directa: “¡La reserva Federal debería reducir sustancialmente las tasas de interés AHORA!”.

Conflicto por la independencia institucional

Las recientes palabras de Trump han reforzado la intención de la Casa Blanca de influir en la política económica, una postura que choca con la autonomía del banco central, analizó EFE. El pasado miércoles, Powell defendió la necesidad de tomar decisiones basadas en datos económicos y no en presiones políticas, manteniendo la independencia de la Fed.

La relación entre ambas figuras atraviesa su momento más crítico, agravada por una investigación del Departamento de Justicia. El proceso se centra en presuntos sobrecostes durante las obras de remodelación del edificio de la Reserva Federal en Washington, un caso que el entorno de Powell ha calificado como una medida de presión externa.

El mandato actual de Powell finalizará en mayo próximo. Se espera que Trump anuncie próximamente el nombre de su candidato oficial para sucederlo, tras haber manifestado recientemente que busca un perfil que asegure descensos significativos en las tasas de interés.

