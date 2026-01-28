La crisis en Minnesota empuja a EE.UU. al borde de un nuevo cierre del gobierno

La negociación presupuestaria en el Senado de Estados Unidos entró esta semana en una fase crítica que amenaza con dejar al gobierno parcialmente paralizado a partir del sábado, en un pulso político marcado por la muerte de Alex Pretti y el rechazo creciente a la financiación del aparato migratorio federal.

El punto de quiebre está en el Departamento de Seguridad Nacional. La inclusión de su partida presupuestaria dentro del paquete de asignaciones ha provocado que los demócratas anuncien que no facilitarán los votos necesarios para avanzar, en medio de la controversia por el tiroteo ocurrido en Minnesota, donde Pretti murió por disparos de agentes fronterizos.

Para que el paquete de seis proyectos de gasto pueda ser aprobado, se requieren al menos 60 votos en la Cámara Alta. Sin embargo, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dejó claro que su bancada no acompañará el texto mientras se mantenga intacta la financiación del DHS, organismo responsable de las operaciones migratorias.

La estrategia demócrata pasa por aislar ese capítulo del resto del presupuesto y avanzar únicamente con los otros cinco proyectos, una exigencia que ha tensado las conversaciones con los republicanos a solo días del vencimiento del actual financiamiento federal.

El escenario revive el recuerdo aún reciente del cierre ocurrido entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, cuando la administración federal permaneció paralizada durante 43 días, el periodo más extenso de este tipo en la historia del país.

Dudas en filas republicanas

Aunque el bloqueo parte de la oposición, la presión ya no es exclusivamente partidista. En las filas republicanas comienzan a aparecer fisuras ante las dudas sobre lo sucedido en Minnesota.

Senadores como Thom Tillis, Bill Cassidy y Lisa Murkowski han reclamado una investigación completa por la muerte de Pretti.

El independiente Angus King fue más allá al advertir que podría frenar el paquete presupuestario si la financiación migratoria no se revisa, y llegó a calificar algunas actuaciones federales como “fuera de la Constitución”.

Un eventual cierre afectaría a servicios clave del gobierno federal y añadiría incertidumbre económica en un momento especialmente delicado, marcado por la debilidad del dólar y por las emergencias generadas por los fuertes temporales de frío que atraviesan amplias regiones del país.

La presión del calendario se intensificó esta semana luego de que una tormenta de nieve obligara a suspender la sesión del Senado del lunes 26 de enero, reduciendo aún más el tiempo disponible para negociar antes del límite fijado para el viernes 30.

Con información de EFE.

