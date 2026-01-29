VISA permitirá usar sus tarjetas para”cuentas Trump” para niños que empezarán con depósito de $1,000

LOS ÁNGELES – VISA anunció este miércoles que trabajará para habilitar que sus tarjetas de crédito puedan depositar recompensas de crédito en las “cuentas Trump”, uniéndose a la cadena de cuentas bancarias que han mostrado respaldo a esta iniciativa del Gobierno de Estados Unidos.

“VISA trabajará con nuestros socios de instituciones financieras de EE.UU. para habilitar una nueva función que ofrecerá a los titulares de tarjetas la opción de dirigir las recompensas de las tarjetas de crédito a las cuentas Trump”, declaró la compañía en un comunicado en la red social X.

Las “cuentas Trump”, establecidas por la Ley “One Big Beautiful Bill” de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

“Es una forma sencilla para que las familias conviertan las recompensas obtenidas en las compras diarias en ahorros para el futuro de sus hijos”, añadió la compañía.

Según el programa, el Departamento del Tesoro depositará un aporte inicial de $1,000 dólares en cada cuenta.

Los empleadores podrán contribuir con hasta $2,500 dólares anuales, dentro del límite de aportes individuales fijado en $5,000 dólares al año.

Un grupo de grandes empresas, entre ellas JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel, ya han expresado su apoyo a la iniciativa y ofrecido igualar la contribución federal de $1,000 dólares para las cuentas de los hijos de sus empleados.

