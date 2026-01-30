Chicago: pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 30 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de máxima y los 10 grados Fahrenheit (-12ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 5ºF (-15ºC) de máxima y 5ºF (-15ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 94 durante la primera mitad de la jornada y del 84 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 07:05 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:03 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos cubiertos con alguna precipitación aislada. Se estima que la temperatura máxima sea de 21 grados Fahrenheit (-6 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 12 (-11ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 94% por la mañana, 3% por la tarde y 94% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.