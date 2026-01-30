Cómo conservar hierbas aromáticas: 2 trucos de un chef con estrellas Michelin

¿Cuántas veces has comprado un manojo de perejil, albahaca o cilantro y a los dos días está marchito en el fondo de la nevera? El chef Jordi Cruz, galardonado con múltiples estrellas Michelin, revela su metodología infalible para combatir los dos grandes enemigos de los vegetales: la oxidación y la deshidratación celular.

Con elementos que todos tenemos en casa —un recipiente, agua y papel de cocina— puedes alargar la vida útil de tus hierbas de forma sorprendente.

1. El efecto “Invernadero Portátil”

Esta técnica consiste en meter las hierbas de tallo blando (como el cilantro, perejil o albahaca de tallo largo) en un recipiente y taparlo con papel film. Esto ayuda a crear una atmósfera modificada.

¿Por qué funciona?: Las plantas liberan vapor de agua por los estomas; si el aire del refrigerador es muy seco y toca las hojas, las marchita en horas. El film es clave para retener ese vapor, manteniendo una humedad óptima. Mientras tanto, el agua en el fondo permite que el tallo siga absorbiendo líquido, manteniendo su textura crujiente.

Paso a paso:

Busca un recipiente alto y añade un poco de agua en el fondo. Introduce los tallos dentro. Cubre la parte superior con un film de plástico (o una bolsa). Resultado: Se crea un microclima que protege las hojas de la sequedad de la nevera. Si es perejil, también puedes dejarlo fuera como si fuera una maceta decorativa.

2. El “Rollito Húmedo”

El papel húmedo puede ayudar a mantener las hierbas hidratadas sin asfixiarlas. Crédito: Shutterstock

El segundo método recomendado por Cruz es para las hierbas más delicadas como la albahaca de hoja ancha o la menta cuando ya no tienen tallo largo. Se envuelven en papel de cocina humedecido y se guardan en un recipiente hermético.

Hidratación por contacto : El papel de cocina actúa como un regulador: da la humedad justa sin asfixiar. Si las hojas tuvieran exceso de agua, se pudrirían por proliferación bacteriana.

: El papel de cocina actúa como un regulador: da la sin asfixiar. Si las hojas tuvieran exceso de agua, se pudrirían por proliferación bacteriana. Cuidado con la oxidación: Al enrollarlas “con cariño” (sin presión), evitamos romper las vacuolas de las células. Si aprietas la hoja, liberas enzimas que, en contacto con el oxígeno, vuelven la hierba negra.

Paso a paso:

Humedece un trozo de papel de cocina. No debe estar empapado, solo ligeramente húmedo. Extiende el papel, coloca las hojas en un extremo y enróllalas con cuidado. Coloca el rollito en un recipiente hermético o una bolsa de vacío. Es vital que sea hermético para que el frío de la nevera no seque el papel.

Más allá del lavado

Para muchos, “lavar y guardar” es la norma, sin embargo, al guardarlas con exceso de agua (gotas grandes), se favorece la aparición de hongos.

Jordi Cruz comparte estos trucos 100% efectivos que respetan la biología de la planta, un dato valioso para preservar tus alimentos por más tiempo y evitar tirar las hierbas a la basura.

