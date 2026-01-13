Cómo limpiar el cristal del horno sin químicos agresivos

Mantener una cocina limpia y libre de bacterias no es solo una cuestión de estética, sino de seguridad alimentaria. No hay nada mejor que aplicar trucos de expertos para lograr que el vidrio del horno quede impecable sin utilizar químicos agresivos, empleando únicamente dos ingredientes base: bicarbonato de sodio y vinagre.

La combinación de estos elementos es efectiva en dos niveles. Para la limpieza de la parte exterior, se logra un brillo sin esfuerzo con una mezcla 50/50 de vinagre y agua. Basta con usar un paño de microfibra para evitar rayaduras; en caso de que el horno tenga acabados de acero inoxidable, lo ideal es usar un producto especializado para mantener el metal protegido y reluciente.

Para el interior del horno, es sumamente efectivo remover la grasa pegada con una pasta casera. Los expertos recomiendan elaborar una mezcla de media taza de bicarbonato de sodio con agua y unas gotas de jabón lavavajillas antigrasa. Una vez preparada, se debe extender la pasta sobre el cristal y dejarla actuar por 15 minutos, ya que el bicarbonato ablanda los residuos quemados. Posteriormente, con ayuda de una esponja no abrasiva, frota y retira todo con un paño húmedo. Si la mezcla se resiste, un poco de agua con vinagre ayudará a cortarla fácilmente.

¿Con qué frecuencia debemos limpiar el horno?

Aunque no hay una regla fija, la prevención en la cocina es clave. Se recomienda limpiarlo cada vez que realices el aseo general, ya que el vidrio suele recibir salpicaduras de las hornillas superiores. Asimismo, realiza una limpieza profunda cada vez que laves el horno completo o en cuanto notes suciedad que obstruya la vista. Un truco conocido, pero fundamental, es limpiar los derrames en cuanto ocurren (una vez que el equipo esté frío) para evitar que la grasa se carbonice y se endurezca.

Cosas que no debes hacer por seguridad

Existen previsiones que se deben atender estrictamente. Nunca limpies el vidrio mientras el horno esté caliente, pues el contacto directo o el choque térmico pueden causar accidentes graves o fracturar el cristal templado. La recomendación es esperar siempre a que el equipo esté completamente frío antes de manipularlo.

Para preservar la vida útil de tu electrodoméstico, evita el uso de fibras metálicas o productos químicos altamente corrosivos. Estos materiales rayan y debilitan el vidrio, restándole resistencia y claridad. El uso de paños suaves es la mejor estrategia para prolongar la durabilidad de tu equipo.

