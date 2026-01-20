El secreto para un tocino crujiente: ¿Por qué usar agua al cocinar?

El tocino crujiente es un ingrediente que eleva el nivel de las comidas, desde el desayuno hasta hamburguesas e infinidad de recetas. Para lograr esa textura crocante perfecta, los expertos recomiendan agregar suficiente agua para cubrir las tiras al momento de cocinar; esto permite que el calor se distribuya de manera uniforme y se desprenda su propia grasa, la cual consolidará el acabado final.

La preparación no tiene mayor grado de complejidad y se puede dividir en solo tres pasos:

Inicie en frío: Coloque seis lonchas de tocino en una sartén grande (sin precalentar). Añada el agua: Vierta aproximadamente un cuarto de taza de agua. Solo se necesita la cantidad suficiente para cubrir apenas las tiras. Lleve a ebullición: Caliente la sartén hasta que el agua empiece a hervir a fuego lento (simmer).

¿Por qué funciona según la ciencia culinaria?

Un video publicado por America’s Test Kitchen explica que agregar agua es clave, ya que evita que la temperatura de la sartén supere los 100°C (212°F), lo que ralentiza la cocción. Esto permite que el tocino se cocine de manera más uniforme y suave que en una sartén seca.

También evita que el tocino que toca directamente el metal se dore demasiado rápido; así, no hay necesidad de darle tantas vueltas para asegurar una cocción pareja. Una vez que el agua se evapora, gran parte de la grasa ya se ha derretido (renderizado). Esa misma grasa es la que termina de “freír” el tocino, llegando a los rincones que no tocan directamente la sartén.

Los expertos recomiendan este método de cocción para cocinar hasta medio kilo (una libra) de tocino a la vez. Solo hay que tomar la previsión de colocar el tocino en dos capas y añadir una taza de agua. Un punto importante es revolver cuando el agua se evapore para que cada pieza se dore por igual.

¿Cuál es el punto exacto de cocción?

Para una textura súper crujiente: Se debe esperar hasta que las burbujas sean tan pequeñas que parezcan espuma y el sonido del chisporroteo sea casi inaudible.

Se debe esperar hasta que las burbujas sean tan pequeñas que parezcan y el sonido del chisporroteo sea casi inaudible. Para una textura tierna: Se deben buscar burbujas pequeñas en la superficie y un chisporroteo suave.

Con este método se resuelven tres problemas del proceso: la textura crujiente, la cocción uniforme y la reducción de salpicaduras. Las tiras quedan crujientes en su totalidad, sin zonas de grasa chiclosa. El agua crea una capa que distribuye el calor, evitando que unas partes se quemen antes que otras y disminuyendo las salpicaduras violentas de grasa, lo que a su vez reduce el riesgo de quemaduras en la cocina.

