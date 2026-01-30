Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del viernes 30 de enero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que otorgan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy viernes, 30 de enero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del viernes 30 de enero

Combinación mediodía: 05 07 01 00

Combinación noche: 09 05 04 08

Números ganadores de Pick-4 del viernes 30 de enero

Combinación mediodía: 03 06 00 08 00

Combinación noche: 06 04 05 03 08

Números ganadores de Cash4Life del viernes 30 de enero

Los números ganadores son: 02 28 37 58 60

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del viernes 30 de enero

Los números ganadores son: 04 11 17 21 22 B-22

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $771,000

¿A qué hora son los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey varían su frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que desee o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y dejarlo todo en manos de la suerte.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra de lunes a domingo a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se celebra una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos empiezan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

