Nueva York: el tiempo para hoy viernes 30 de enero

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este viernes? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de máxima y los 7 grados Fahrenheit (-14ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 9ºF (-13ºC) de máxima y 9ºF (-13ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:11 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 21 grados Fahrenheit (-11 y -6ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 9% por la mañana, 55% por la tarde y 9% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.