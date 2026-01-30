Operativos de ICE desatan “absoluto terror” entre familias, expresa Keri Rodrigues, presidenta de asociación de padres

Keri Rodrigues es una reconocida activista que trabaja para impulsar reformas legislativas que mejoren la educación y las escuelas, pero actualmente sus esfuerzos se enfoca en los impactos entre niños y familias por los operativos migratorios del gobierno del presidente Donald Trump.

Rodrigues preside el Sindicato Nacional de Padres (NPU, por sus siglas en inglés), una coalición con más de 1,800 organizaciones de padres afiliadas en los 50 estados, incluida la ciudad de Washington, D.C. y el territorio de Puerto Rico.

“Tenemos informes de Texas. Trabajamos muy intensamente, y lo hemos hecho durante los últimos cinco años, con padres en Minnesota. Tenemos fuertes vínculos con Minneapolis y St. Paul”, expuso sobre las operaciones de ICE.

Esas dos ciudades que Rodrigues menciona es donde las operaciones de agentes Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza han desatado protestas y derivado en la muerte de Renee Good y Alex Pretti.

Sabemos que hacen un trabajo muy importante en las escuelas y a nivel nacional. ¿Qué informes tienes de diferentes estados sobre operaciones de ICE cerca de escuelas y que impactan a los niños? Rodrigues respira profundo y decide responder con una experiencia personal.

“Este es un momento en el que hay tantas madres como yo, que son madres de niños grandes y morenos. Soy madre de cinco hijos, ¿de acuerdo? Y siento que este es un momento de absoluto terror para madres como yo. Bueno, mis hijos ahora mismo están confinados. No puedo enviarlos a la parada del autobús. No puedo. Tuve que negarme a enviar a mi hijo de 14 años al centro comercial, porque vivo a cinco kilómetros de las instalaciones de ICE que están aquí en Burlington, Massachusetts, y estoy en alerta máxima todos los días.”

La entrevista pactada para una hora determinada se retrasó porque Rodrigues tuvo una conversación con una congresista, aunque no proporcionó su nombre, pero con quien abordó cómo camionetas de ICE rondan escuelas.

“Como madre, busco Ford Explorers. Intento proteger a mi hijo, porque no sé en qué momento los van a detener, los van a acosar, si les va a pasar algo, y no importa que sean ciudadanos estadounidenses, porque algunos, como estos chicos míos, se parecen mucho a las personas que están desapareciendo y secuestrando de las calles, y vivo con miedo y terror. Eso es lo que acabo de contarle por teléfono a una congresista, porque no solo eso, sino que ahora mismo tengo que preocuparme cada minuto de sus vidas por si van a volver a casa sanos y salvos. Para mí, todos los días recibo llamadas de mis vecinos preguntándome si llevaré a sus hijos a mi casa si los persiguen. Así se siente el terror. Es lo que sienten familias como la nuestra ahora mismo en Estados Unidos. Y este no es el Estados Unidos que buscamos ni el que nuestros hijos merecen. Vivimos con miedo y terror. Estoy fuera de mí, furiosa y ansiosa cada momento del día.”

¿De qué estados están recibiendo informe sobre lo que está sucediendo en inmigración?

“¡Caramba! ¡De casi todos los estados! O sea, tenemos informes de Texas. Trabajamos muy intensamente, y lo hemos hecho durante los últimos cinco años, con padres en Minnesota. Tenemos fuertes vínculos con Minneapolis y St. Paul. Trabajamos con esas familias, no solo con cariño, con la comunidad latina, sino también con la comunidad somalí, luchando juntos para aprobar una ley de alfabetización para que nuestros hijos pudieran leer. Pero aquí en Massachusetts, California y Maine, ayer hablé por teléfono con padres de tres escuelas en Portland, Maine, que nos pedían ayuda y orientación sobre qué hacer, porque tuvieron que cerrar por ICE que estaba justo afuera. En Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey… Louisiana es otro. Estamos empezando a ver cada vez más acciones. Francamente, es predominantemente en estados demócratas.”

Keri Rodrigues compartió una fotografía con su hijo adolescente, como una forma de expresar el miedo que las familias tienen ante operativos de ICE, donde se detiene a personas por su tono de piel.

Rodrigues destaca que ahora el miedo ya no es solamente entre las familias migrantes, donde alguno de sus miembros puede ser indocumentado, sino que ha alcanzado a los estadounidenses de nacimiento y afirma que el gobierno del presidente Donald Trump se enfoca en estados por “represalias políticas”.

“Él está apuntando específicamente a áreas para represalias políticas, y esas son las áreas que más escuchamos de padres de todo el país. Pero ahora también estamos viendo algunos informes de familias, no solo inmigrantes, familias que tienen miedo, sino también nosotros, los ciudadanos, familias con niños.”

¿Cuál es la diferencia que están encontrando en estos temores?

“Básicamente, en todas las familias ahora… Soy ciudadana estadounidense. Mis hijos son ciudadanos estadounidenses. Soy inmigrante de segunda generación. Mi familia es de Portugal, Venezuela, Honduras y Ecuador. Bueno, tenemos mucha inmigración en mi familia, pero soy ciudadana estadounidense. Nací aquí, en Atlanta, Georgia. Mis hijos nacieron en Massachusetts, así que el hecho de que sepa que eso no importa es lo que genera tanto miedo y pánico. Porque hemos visto, si nos fijamos en el ejemplo de Minnesota, por qué publicamos esta declaración esta semana, que seis niños fueron recogidos en las escuelas de Minneapolis y St. Paul en tan solo un par de días. Dos de ellos fueron recogidos de una escuela y fueron liberados varias horas después, después de que conseguimos asistencia legal. Los recogieron tras informar al ICE que eran ciudadanos estadounidenses. Había agentes de ICE acercándose a ellos, hablándoles en español. Ellos respondían en perfecto inglés, diciendo: ‘Soy ciudadano estadounidense.’ . Aun así, se llevarán a sus hijos. No importa si son ciudadanos. No importa si tienen papeles, si parecen morenos, de cualquier color, y no pueden presentar un certificado de nacimiento o un pasaporte, y a veces incluso si los presentan, los van a detener.

“Y por eso, esto va más allá de las familias inmigrantes. Va más allá de todo eso. Si tienen un ligero acento en su persona blanca en este momento, le van a hacer preguntas y es más que probable que no los detengan, porque donde realmente vemos que se detiene a las personas es cuando encajan en un perfil racial particular… Se trata de alguien moreno, negro, del sudeste asiático, cualquiera que no parezca un estereotipo étnico europeo o, entre comillas, estadounidense, con cabello rubio y ojos azules.”

Entonces, ¿su organización, en colaboración con otras, o por su cuenta, están preparando una acción legal contra las autoridades de inmigración para intentar detener este tipo de acoso en las escuelas?

“Ya hemos presentado una demanda en un tribunal federal y acabamos de tener una audiencia en diciembre. Llevamos bastante tiempo en esto, y hemos estado reclutando padres… Nuestra última demanda busca prohibir que ICE utilice datos del IRS y del Seguro Social para extraer las direcciones que proporcionan al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional, con el fin de rastrear a las personas en las direcciones donde pagan impuestos, donde contribuyen al sistema y que intentan participar y hacer lo que les pedimos como parte de su proceso hacia la ciudadanía.”

¿Cuál es la próxima audiencia sobre esto?

“Estamos esperando el fallo de un juez sobre una orden judicial preliminar que prohibiría al gobierno compartir y usar esos datos.”

¿Cuáles son las sugerencias que están ofreciendo a los padres de familia?

“Bueno, para ser honesta, me preocupa profundamente que el gobierno federal no solo ataque a las familias, sino también a los educadores y las escuelas si brindan a los padres y familias la información necesaria para su seguridad. Esto se vio en el caso de Renee Good, quien era parte de la junta directiva de la escuela a la que envió a su hijo. Era parte de la junta directiva, y ahora la junta de la escuela está siendo investigada por el Departamento de Justicia por su audacia de difundir información a los padres de sus comunidades, lo que ayuda a los niños inmigrantes a conocer sus derechos con relación con el programa ICE. Usan eso como prueba para calificar a esta escuela de Antifa o de un grupo de radicalización de la izquierda radical. Estamos en una situación muy difícil. Organizaciones como la mía, independientes, son las que tienen que hacer gran parte de este trabajo: informar a los padres sobre sus derechos, asegurarles de los peligros en sus vecindarios y pedirles que sean precavidos al establecer una tutela temporal. Si tienen estatus migratorio mixto y les preocupa a dónde irá su hijo y quién podrá cuidarlo.”

¿La información como defensa?

“Ahora mismo, no solo vemos el terrorismo y las amenazas a las familias, sino también las amenazas a las escuelas, ya que están tomando medidas para garantizar que los padres estén informados, mantengan a sus hijos seguros y sepan qué hacer. Y, francamente, por eso acabo de hablar por teléfono con una miembro del Congreso para decirle que no están haciendo lo suficiente. Necesitamos más información. Necesitamos saber qué hacer como ciudadanos estadounidenses. ¿[Tengo que enviar a mis hijos] con sus pasaportes para que estén listos para demostrar su ciudadanía? Lo cual me parece un poco raro como madre, porque, ya sabes, amo a mis bebés, pero uno tiene 14 años. Hay muchas implicaciones prácticas que eso conllevaría. Pero no sabemos qué hacer, qué es lo correcto en este momento.”

El trauma que este tipo de operaciones están causando, no solo en los niños, sino en familias enteras, ¿cuánto tiempo durará? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Porque es algo que las autoridades no están considerando, pero va a ser un trauma social y personal.

“Así que, de nuevo, perdóname por ser egoísta por un momento, pero tengo que darte un ejemplo real. Bueno, sí, mi hijo, que está en octavo grado, les voy a enviar una foto. Les voy a enviar una foto de él por mensaje de texto, para que sepan exactamente de qué hablo. No puedo enviarlo a la parada del autobús. ¿De acuerdo? Porque si la policía pasara junto a mi hijo, lo pararían de inmediato y lo agarrarían de la calle. Así que lo llevé a la escuela, y ayer lo dejé, salí del estacionamiento y, al otro lado de la calle, había otro estacionamiento de un banco lleno de policías, como si estuvieran preparando algo. […] Y como madre, me entró pánico de inmediato, pánico absoluto, porque pensé: ¿Por qué hay tanta policía aquí? ¿Están esperando a que la policía venga otra vez a esta escuela? Estamos a cinco kilómetros de una instalación de ICE aquí en Burlington, Massachusetts, y tuve que dar la vuelta. Volví al estacionamiento. Tuve que entrar y hablar con el director para preguntarle: ‘¿Sabes qué está pasando aquí?’. Tuve que, literalmente, no ir a trabajar, no parar porque me llenó de pánico solo con ver a la policía. Y ni siquiera puedo decírtelo ahora, siento ganas de llorar, este pánico es tan real, y no soy la única.

“Simplemente tengo el privilegio de poder usar mi voz y hablar con gente como tú, pero no soy una persona única. Lo que siento ahora mismo, el pánico, la ansiedad y el trauma de esto es tan profundo, y sumado al hecho de que veo a este chico y lo que le estoy quitando ahora mismo, porque me preguntó: ‘Mami, ¿puedo ir al centro comercial con mis amigos?’ Y no, no puedes ir al centro comercial con tus amigos porque el centro comercial Burlington está justo enfrente del estacionamiento de esa instalación de ICE, y tu mejor amigo está aquí como indocumentado, y ustedes dos, caminando juntos, es una gran señal de alerta. Así que no, no puedes hacer nada normal con tu mejor amigo con DACA, como caminar por ahí, como si ya no pudieras hacerlo, ni ir al centro con tus amigos, ni ir sola al partido de baloncesto, ni comer pizza, ni viajar en autobús.”

Y esto durará…

“¿Qué más podemos hacer? Porque tenemos que temer a nuestro propio gobierno. Tenemos que temer por la seguridad básica de nuestros hijos. Así que, por supuesto, esto tendrá un impacto a largo plazo, y no sé cómo será. Siento que, como persona adulta, tener que hacer esto, tener la experiencia y estar hipervigilante, me está afectando emocionalmente de forma significativa, como si estuviera estresada y presa del pánico. Así que, bueno, no sé cómo será el futuro. Solo puedo contarte lo que siento en primera persona ahora, y es terrible.”