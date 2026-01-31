Clima de hoy en Nueva York para este sábado 31 de enero

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de máxima y los 14 grados Fahrenheit (-10ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 21ºF (-6ºC) de máxima y 21ºF (-6ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:12 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 16 y los 25 grados Fahrenheit (-9 y -4 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 7% por la tarde y 5% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.