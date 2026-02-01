Anulan condena por doble asesinato de hombre de Queens tras estar 33 años en prisión

Una jueza estatal anuló la sentencia por doble asesinato de un hombre de Queens que estuvo en la cárcel por más de tres décadas, dictaminando que los fiscales ocultaron indebidamente evidencia clave en su juicio en 1995.

La orden de la jueza Michelle Johnson liberó a Allen Porter, de 53 años, bajo una fianza de $400,000 dólares, mientras la fiscalía de distrito de Queens decide si celebrara otro juicio. Porter fue capturado el 23 de abril de 1992 por su supuesta implicación con los asesinatos vinculados con drogas de Charles Bland y Sherrie Walker en las Casas Woodside.

Johnson escribió que los fiscales habían suprimido pruebas claves en el juicio de Porter, incluyendo la declaración de un testigo que identificaba a otro sospechoso como el tirador, así como los nombres de cinco testigos que nunca fueron compartidos con la defensa.

“Sea cual sea el punto de vista, la cantidad de evidencia que fue retenida es nada menos que sustancial e incluso alarmante”, apuntó Johnson desde el estrado.

“No es solo la cantidad de evidencia no revelada lo que resulta alarmante, sino los continuos intentos de la gente por justificarla y justificarla. … Las violaciones acumuladas son innegables.”

Este cambio es fruto de una amistad entre Porter y el investigador Jabbar Collins, que inició en 1998 en el Centro Correccional Green Haven, cuando los dos estaban tras las rejas. Collins fue exonerado de su condena por asesinato y liberado en 2010. Ambos se abrazaron luego de la audiencia, antes de que Porter fuese llevado a juicio antes de su liberación.

La decisión en el caso de Porter representa otra mancha para el legado del fallecido fiscal de distrito de Queens, Richard Brown, quien sirvió de 1991 a 2019. En la última década, una serie de condenas por asesinato han sido revocadas debido a que su oficina no entregó evidencia exculpatoria y otras acciones indebidas, lo que costó a los contribuyentes decenas de millones en acuerdos judiciales.

“El caso de Allen Porter confirma todo lo que ha salido a la luz en otros casos, que así es como se hacían negocios bajo el gobierno de Brown, que esto no era una anomalía”, explicó Karen Newirth, una de las abogadas de Porter.

En su decisión, la jueza citó una serie de otras pruebas útiles para la defensa que la oficina del fiscal de distrito de Queens no entregó.

Por lo tanto, el volumen de pruebas no reveladas fue tan grande que el equipo de Porter tuvo que lograr que su abogado litigante original, Edward Schulman, firmara cinco declaraciones juradas entre 2021 y 2025, reiterando que no había visto previamente las notas, memorandos de la fiscalía otros registros recientemente dados a conocer.

Asimismo, la única testigo ocular que identificó a Porter como el pistolero, Jacqueline Aviles, se retractó en 2021, diciendo que había sido coaccionada por los investigadores, de acuerdo con lo que muestran registros judiciales.

Judge Michelle Johnson wrote that prosecutors had suppressed key evidence in Allen Porter’s trial, including a witness statement identifying another suspect as the gunman: https://t.co/MzwoZC935o pic.twitter.com/xRBIezsPek — Gothamist (@Gothamist) January 31, 2026

“El expediente que se presenta ante este tribunal demuestra que el juicio del Sr. Porter se basó en falsos testimonios, retención de pruebas y un patrón de ocultación”, declaró Newirth en una audiencia del caso en diciembre. “En cada momento crítico, la fiscalía buscó ganar, no hacer justicia”.

Brendan Brosh, portavoz del fiscal de distrito de Queens, expresó que la oficina estaba revisando la decisión del juez.

El fallo de la jueza terminó la campaña de décadas de Porter para demostrar su inocencia con la ayuda de Collins. Los dos eran fieles habituales de la capilla del Centro Correccional Green Haven y se hicieron amigos.

Cuando Collins obtuvo su liberación por su propia sentencia injusta en Brooklyn en 2010, le prometió a Porter y a su madre que “no lo olvidaría”, dijo el amigo.

“Allen Porter perdió la mayor parte de su vida debido a una condena basada en la coerción, el encubrimiento y las violaciones constitucionales”, señaló Collins, quien ahora preside la empresa de investigación privada Horizon Research Services. “Hoy está libre, pero la injusticia cometida contra él es irreversible”.

En 1991, Porter tenía apenas 19 años y era un pequeño traficante de drogas en un grupo de Woodside House liderado por Ernest Jarvis.

Las mencionadas víctimas fueron descubiertas, asesinadas a tiros en un vehículo en un sombrío período de dos años en el complejo de viviendas, en el que se produjeron cinco asesinatos a la vez que bandas de narcotraficantes enfrentadas luchaban por el control, informó Gothamist.

Porter fue detenido cuatro meses luego de los asesinatos, pero no fue llevado a juicio hasta cuatro años después.

La prueba se basó en gran medida en un solo testigo ocular de 17 años, así como otros dos testigos, que aseguraron que Porter planificó los asesinatos.

El hombre fue declarado culpable y sentenciado a entre 45 años y cadena perpetua. Aterrizó en Green Haven, donde conoció a Collins.

A la vez que trabajaba para revocar su propia condena, Collins se convirtió en un capacitado litigante en presión y empezó a ayudar a otros reclusos.

Ya en libertad, Collins presentó demandas desde 2013 contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la Fiscalía del Distrito pidiendo los registros del caso Porter. Cinco años después, la Fiscalía finalmente entregó 2,500 páginas de documentos.

El único testigo ocular manifestó que los detectives los habían chantajeado.

Se supo que un testigo aseguró que Porter planeó los homicidios, solo decidió cooperar con los funcionarios luego de ser amenazado con ser acusado de complicidad en asesinato. Otro testigo habría desacreditado su versión.

En otras revelaciones el apodo de un nuevo posible sospechoso y cinco testigos previamente desconocidos, incluyendo un hombre que había dicho que “lo vio [el tiroteo], no vio a Al [Porter] allí”.

“Es una clara violación de la Ley Brady”, dijo Charles Linehan, otro abogado de Porter y exdirector de la Unidad de Revisión de Condenas de la Fiscalía de Brooklyn. “A primera vista, es material exculpatorio y, sin duda, debería haberse entregado”.

Así, Johnson ordenó en ese momento una audiencia probatoria, esencialmente un juicio del juicio, que se extendió del 31 de octubre al 10 de diciembre.

La madre del hombre encarcelado injustamente, Lula Ward-Brewer, esperaba ansiosamente la liberación de su hijo tras la audiencia.

“Es un día precioso. Llevo 34 años esperando este día. Me siento aliviada y agradecida de poder llevármelo a casa conmigo”, dijo.

NEW: Allen Porter just had his 1995 Queens double murder conviction overturned. Porter left prison for the first time in 34 years on one of the coldest nights of the year – he was met by his mother’s warm embrace pic.twitter.com/gISdXf3v2a — Ayana Harry Dudley (@AyanaHarry) January 31, 2026

Sigue leyendo:

• $80 millones de dólares para familia de fallecido que estuvo más de 20 años preso por error en Nueva York

• Gran injusticia: dos hombres obligados a confesar homicidios en Nueva York son absueltos 31 años después

• Por años dejó que su hermano pagara por un homicidio que no cometió: injusticia en Nueva York