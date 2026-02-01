El Manchester United recupera el brillo en Premier League tras victoria 3-2 al Fulham

El brasileño Casemiro fue la gran figura del Manchester United en la victoria 3-2 ante el Fulham, al marcar un gol y repartir una asistencia en un partido que se resolvió en el minuto 95 gracias a un tanto de Benjamin Sesko, en Old Trafford. Con este triunfo, el United sumó su tercera victoria consecutiva desde la llegada de Michael Carrick al banquillo.

El centrocampista, que dejará el club al finalizar su contrato en junio, fue determinante durante los 75 minutos que estuvo en el campo.

El conjunto local se adelantó tras una acción a balón parado. Un penalti inicialmente señalado por una falta de Jorge Cuenca sobre Matheus Cunha fue corregido por el VAR, que determinó que la infracción había sido fuera del área. En el lanzamiento de la falta, Bruno Fernandes envió un centro preciso que Casemiro cabeceó al fondo de la red para abrir el marcador.

Ya en la segunda parte, el brasileño amplió su influencia con una asistencia a Matheus Cunha. Desde la frontal del área, filtró un pase sin mirar que dejó al delantero en posición de definir, firmando el 2-0 cuando el Fulham atravesaba su mejor momento en el partido.

El Fulham reaccionó en el tramo final. Primero, Raúl Jiménez convirtió un penalti en el minuto 85 tras una falta de Harry Maguire, y en el 92 Kevin igualó el encuentro con un disparo desde fuera del área que silenció Old Trafford.

Cuando el empate parecía definitivo, el United encontró el gol de la victoria en el tiempo añadido. Bruno Fernandes asistió a Benjamin Sesko, quien controló dentro del área y definió a la escuadra para sellar el 3-2 en el minuto 95.

Con este resultado, el Manchester United alcanzó los 41 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, superando al Chelsea y quedando a cinco unidades del Manchester City y el Aston Villa. El Fulham, por su parte, es noveno con 34 puntos y continúa en la lucha por puestos europeos.

Sigue leyendo:

·Lucas Paquetá regresa a Flamengo en el fichaje más caro del fútbol brasileño

·Jude Bellingham se lesionó en victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano

·Leon Goretzka desafía a Donald Trump de cara al Mundial 2026: “Europa demostrará su poder”