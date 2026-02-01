Jude Bellingham se lesionó en victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 9 del duelo ante el Rayo Vallecano tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, en un encuentro que terminó con victoria blanca por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

La acción se produjo luego de recibir un pase al espacio del argentino Franco Masantuono. En plena carrera, Bellingham sintió un pinchazo que lo obligó a detenerse de inmediato, llevarse la mano a la zona afectada y caer al césped con visibles gestos de dolor.

El mediocampista se marchó directamente al vestuario para ser evaluado por los servicios médicos del club, a la espera de las pruebas que determinen el alcance de la lesión. Su salida supuso un contratiempo temprano para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid se adelantó con un gol de Vinícius Jr., pero el Rayo Vallecano igualó en la segunda parte y estuvo cerca de llevarse un punto. Finalmente, en el minuto 100, un penalti transformado por Kylian Mbappé selló un triunfo agónico para los blancos, que jugaron buena parte del tramo final en superioridad numérica tras las expulsiones de Pathé Ciss y otro jugador rayista.

Bellingham, uno de los futbolistas con mayor carga de minutos en la plantilla, quedó pendiente de evolución en un Real Madrid que, pese a no encontrar continuidad en su juego, logró sumar tres puntos clave para mantenerse en la pelea en LaLiga.

