Leon Goretzka desafía a Donald Trump de cara al Mundial 2026: “Europa demostrará su poder”

El centrocampista del Bayern de Múnich, Leon Goretzka, sorprendió en una entrevista a Die Zeit al analizar el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y el contexto global actual, dejando una reflexión contundente sobre Donald Trump, la identidad europea y el peso del fútbol del continente.

Preguntado por hecho de que casi no se hable de fútbol cuando se menciona el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Goretzka es contundente y positivo: “claro que sigo los debates políticos. Aun así, doy por hecho que será un gran torneo. En América, el mundo será invitado. El torneo hará avanzar el fútbol allí y convencerá a mucha gente de que es un deporte increíble”.

“Donald Trump ha conseguido que nos sintamos no solo alemanes, sino también europeos. Otros se han puesto al día, pero en el partido más importante del mundo seguimos estando por delante de todos los continentes. Lejos de estar acabados: en el campo, Europa se lo demostrará a todos”, reflexiona el centrocampista internacional alemán.

Algunas voces en Alemania y en el fútbol europeo se han manifestado a favor de considerar la participación de los países europeos en el Mundial después de las tensiones derivadas de las políticas de Donald Trump y su posición, entre otros asuntos, sobre Groenlandia.

Se mantendrá en el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich confirmó este viernes, mediante un comunicado oficial y declaraciones de Christoph Freund, su director deportivo, que el centrocampista alemán, Leon Goretzka, seguiría formando parte de la plantilla bávara hasta final de temporada, dejando así cerrado su caso, en el que se daba por hecho una salida este mismo mes.

“Leon Goretzka dejará el FC Bayern este verano tras ocho años de éxito. Hasta entonces, haremos todo lo posible para ganar más títulos juntos. ¡A por ello!”, escribió el club en sus redes sociales.

“Leon se siente muy cómodo en este club y en este equipo. Ha decidido quedarse aquí. Juega muy fuerte, está a un nivel extremadamente alto, por lo que no es de extrañar que haya habido consultas, incluidas preguntas concretas (por él en este mercado de invierno)”, añadió el responsable deportivo del Bayern en la rueda de prensa previa al choque de este sábado contra el Hamburgo en la Bundesliga.

Finalmente, lo que sí queda claro es que el alemán, muy cuestionado estos últimos meses, abandonará el club cuando termine su contrato con el Bayern en el mes de junio. “Es una parte importante del equipo. Nos hemos comunicado abiertamente con todos los involucrados, porque su contrato acaba en verano. Debido a esta dinámica en las últimas semanas, hemos intensificado las conversaciones y hablado abiertamente sobre lo que será su camino en verano. En verano su camino en el Bayern habrá concluido”, dijo Freund.

